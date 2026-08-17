Nayarit reúne a fiscales del país para reforzar estrategias contra delitos de alto impacto

Fiscales generales de las entidades del país, autoridades federales y representantes de organismos nacionales e internacionales se reunieron en Nayarit para analizar estrategias de coordinación en materia de procuración de justicia y atención de delitos de alto impacto.

Por primera vez, la entidad fue sede de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que celebró su LIV edición en Bahía de Banderas los días 13 y 14 de agosto.

Entre los principales temas de la agenda estuvieron la desaparición de personas, la estrategia nacional contra la extorsión, el feminicidio y la profesionalización de las instituciones encargadas de la procuración de justicia.

Durante la inauguración, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, planteó la necesidad de fortalecer la colaboración entre los distintos niveles de gobierno y mejorar las capacidades de inteligencia para enfrentar los delitos que requieren una actuación conjunta.

“Todos debemos de ir por el mismo rumbo y todos deberemos de ir unidos. México vale más que las diferencias. Tenemos que ser una sociedad que busque la procuración de justicia al procurar el bien para todos y todas, y particularmente para los más vulnerables”, señaló.

El mandatario estatal agregó que las instituciones deben fortalecer sus sistemas de inteligencia y mantener una coordinación permanente para avanzar en las tareas de seguridad y justicia.

En el encuentro también participó la fiscal general de la República y presidenta de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Ernestina Godoy Ramos, quien destacó la importancia de mantener la colaboración entre las fiscalías y las autoridades federales para combatir la delincuencia, la impunidad y la corrupción.

“La construcción de la paz a la que aspiramos requiere que continuemos trabajando en sinergia desde la procuración de justicia. Unidos, somos más fuertes y seguiremos demostrando que nada ni nadie puede estar por encima del Estado Mexicano y sus instituciones”, afirmó Godoy Ramos.

La fiscal también reconoció el trabajo realizado por el gobierno de Nayarit y señaló que la coordinación institucional constituye uno de los elementos necesarios para fortalecer el Estado de derecho y las capacidades de investigación y persecución de los delitos.

La LIV Asamblea Plenaria concluyó este 14 de agosto con el análisis de mecanismos de coordinación entre la Federación y las entidades federativas para fortalecer la prevención, investigación y persecución de delitos, así como las capacidades de las instituciones responsables de la procuración de justicia.