‘Ropa y olor a químicos’: ¿Qué encontraron en el presunto campo de exterminio de Nayarit?

El campo de exterminio localizado por las autoridades estatales en Xalisco, Nayarit, es un lugar “muy amplio”, describió Alejandra Pérez, de Familias Unidas por Nayarit.

En el lugar fueron localizados objetos personales de las personas que se presume fueron incineradas o incluso disueltas en sustancias químicas antes de que sus restos fueran vertidos en un riachuelo que se encontraba muy cerca de este punto.

Los indicios localizados en el lugar sugieren que utilizaban hornillas artesanales donde supuestamente eran incinerados los cuerpos. Alejandra Pérez apuntó que en el lugar se percibía un olor a combustible o químico, lo que sugiere el uso de algún hidrocarburo para generar fuego.

“Pudimos ver huellas de hornillas improvisadas y una que tenía un olor muy fuerte a diésel, a químicos. Los fragmentos óseos que se han localizado en el lugar (...). Se encontraron prendas, camisetas, pantalones, mochilas, gorras, algunos objetos personales”, comentó la coordinadora de Familias Unidas por Nayarit en entrevista con Azucena Uresti.

La madre buscadora no aseguró que se tratara de un campo de exterminio, como lo hizo la fiscal Elvia Ludmila Heredia Verdugo, en conferencia de prensa, ni comparó la situación con los hallazgos del Rancho Izaguirre, en Jalisco.

Por último, Pérez hizo un llamado a los familiares de personas desaparecidas para que se sometan a pruebas de ADN y sean cotejados con los indicios encontrados en Xalisco.

Autoridades también hallaron cuerpos en Xalisco

En el lugar a campo abierto fueron hallados cuerpos de “reciente localización”, mismos que la Fiscalía General del Estado de Nayarit, bajo la dirección de Elvia Ludmila Heredia Verdugo, procesa para obtener los perfiles genéticos para establecer la identidad de los restos.

Hasta el momento, la dependencia de seguridad no brindó alguna estimación de cuántas víctimas habrían sido incineradas en el lugar ni la extensión que tendrá la investigación debido a la corriente del agua a donde se supone que eran arrojados algunos de los restos.

La operación de este campo de exterminio no se le adjudicó públicamente a algún grupo criminal; sin embargo, el Cártel Jalisco Nueva Generación es el de mayor presencia territorial.

Además, la operación comparte similitudes con el Rancho Izaguirre, que fue dirigido por miembros del CJNG en contubernio con autoridades municipales de Tehuchitlán.

Por su parte, el gobierno federal, no emitió ningún posicionamiento al respecto sobre la posibilidad de atraer el caso o colaborar con las autoridades estatales para el desarrollo de la investigación y esclarecer el hecho.