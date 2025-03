Rancho La Vega: Esto sabemos del otro campo de adiestramiento en Teuchitlán

El rancho La Vega, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, asegurado por la Fiscalía General de la República (FGR), era utilizado como un “campo de entrenamiento” de jóvenes secuestrados y adiestrados como sicarios de los cárteles del narcotráfico, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la conferencia de Palacio Nacional, indicó que, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en enero se aseguró el predio localizado a siete kilómetros del rancho Izaguirre.

“Hay un rancho que lo mencionó el secretario de Seguridad (Omar García Harfuch), que se aseguró en enero, en donde incluso hay cerca de 39 detenidos, que era un campo de entrenamiento y en su momento se informó”, respondió ayer la mandataria federal al preguntarle al respecto.

La fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, ya investiga el rancho La Vega, el cual fue identificado por elementos de la Guardia Nacional el 29 de enero y donde fueron localizados los jóvenes que señalaron haber sido secuestrados a través de engaños.

Asimismo, la mandataria federal reveló que su administración indaga “si en esta zona hay otros lugares” similares, y prometió que no habrá “pactos de silencio” y dará a conocer “la verdad”.

“Lo relevante es que, en efecto, se está trabajando y se esclarecen los hechos. Muy distinto a cuando había pactos de silencio. Muy distinto. Aquí se informa, se dice la verdad y se trabaja todos los días en el marco de la ley, además (de que no hay) de regímenes de excepción como el que fue la guerra contra el narco de Felipe Calderón”, aseveró.

Sheinbaum consideró que la aprehensión de José Gregorio ‘N’, alias El Lastra o Comandante Lastra, líder de la cédula delictiva responsable del reclutamiento de personas para Cártel Jalisco Nueva Generación y quien tenía a su cargo el campo de adiestramiento y tortura del rancho Izaguirre, representa una detención “relevante”, porque es muestra de que su gobierno combate a la delincuencia organizada.

Sheinbaum celebra captura de ‘El Lastra’, reclutador del CJNG

La presidenta Sheinbaum aseveró que su gobierno actúa contra los grupos delictivos que cometen delitos como homicidio, secuestro, desaparición y portación de arma de fuego.

“Y esta detención de la que muchos de los comentócratas no hablan, porque no quieren hablar de ello, porque lo que no quieren decir es que hay resultados, y que estamos trabajando todos los días para seguir dando resultados.

“La detención que se hizo es muy relevante, primero aporta información en particular de este caso del rancho que hoy está asegurado ya por la FGR y que darán su información”, reprochó la titular del Ejecutivo federal.