Explosión en Coahuayana: Relacionan ataque con el CJNG; utilizaron un dron contra la camioneta

A más de una semana de la explosión de un coche bomba en Michoacán, Carlos Torres Piña, fiscal estatal, informó que ya identificaron a tres personas que operaron el dron que detonó la camioneta frente a la base de la policía comunitaria en Coahuayana.

De acuerdo con las autoridades michoacanas, los responsables de la explosión estarían vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal que mantiene una disputa territorial en la región.

“Las investigaciones nos llevaron a ubicar ya los rostros de quienes accionaron el dispositivo a larga distancia, así como la posible dinámica”, indicó el funcionario.

Carlos Torres Piña descartó que se trate de un acto de narcoterrorismo, al afirmar que la agresión fue dirigida contra una institución de seguridad pública y no contra civiles.

¿Qué dijo el fiscal de Michoacán sobre la Policía Comunitaria de Coahuayana?

De acuerdo con Carlos Torres Piña, el objetivo del ataque habría sido la base de la policía comunitaria de Coahuayana, cuya validez legal no está reconocida en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, aunque cuenta con licencia para portar armas y tiene respaldo de la comunidad.

Agregó que el ayuntamiento de Coahuayana, encabezado por el alcalde Andrés Aguilar Mendoza, es la única instancia facultada para esclarecer y dar certeza sobre el origen y la legalidad de dicha agrupación.

“En Coahuayana hay un ejercicio muy local de policía comunal, que responde a la propia dinámica y será el alcalde el que pueda responder sobre la misma”, comentó Torres Piña.

Hasta ahora, ninguno de los integrantes de esta agrupación se ha presentado a declarar ante la Fiscalía de Michoacán por los hechos ocurridos el pasado 6 de diciembre, que dejaron seis personas muertas y cuatro más heridas.

Sobre la camioneta utilizada en el ataque, el funcionario estatal explicó que no tenía reporte de robo y que su propietario original aseguró haberla vendido meses antes de la explosión.

La Fiscalía de Michoacán indicó que ya ubicaron a otras personas vinculadas con vehículos que realizaron movimientos sospechosos antes de la detonación. También solicitaron colaboración a autoridades de Colima y a instancias federales para ampliar la investigación.

En Colima detienen a seis personas implicadas en la explosión en Coahuayana

El lunes 15 de diciembre, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a seis presuntos integrantes del CJNG en la comunidad de Chamila, municipio de Ixtlahuacán, Colima, cerca de los límites con Michoacán. Los detenidos estarían vinculados con la explosión del coche bomba en el municipio de Coahuayana.

Durante el operativo, se desmanteló un campamento criminal y se aseguraron armas largas y cortas, chalecos tácticos, drogas, cargadores y vehículos. Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades estatales reiteraron que se mantendrán los operativos en la zona como parte de la estrategia de contención frente al avance de grupos criminales.

Con información de Quadratín y David Saúl Vela