Coche bomba en Michoacán: Harfuch descarta terrorismo... pero ve colusión entre policías y narcos

Omar García Harfuch sugirió que el ataque contra con un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, fue por vínculos del crimen organizado con la policía comunitaria. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, sugirió que el ataque contra la Policía Comunitaria de Coahuayana, en Michoacán, ocurrió por supuestos vínculos con una célula del crimen organizado que opera en la región.

Mencionó que los hechos del 6 de diciembre no guardan relación con el delito de terrorismo. Señaló que se trata del enfrentamiento entre dos células criminales vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos, que buscan que sus actividades delictivas proliferen en la zona.

“No es el primer evento donde se usan explosivos este año en esta zona, este es una pugna entre un grupo afín a Cártel Jalisco y Cárteles Unidos, una pugna de dos personas, líderes, que están en la zona. Fue un ataque directo a la Policía Comunitaria que está vinculado a uno de estos líderes”, afirmó el secretario de Seguridad.

Aclaró que, luego de que la Fiscalía General de la República atrajo el caso de Coahuayana, no se descarta ninguna línea de investigación, porque se conoce que el conductor de la camioneta que salió de Colima y un acompañante no descendieron del vehículo antes de que explotó.

No pudo confirmar la identidad de los dos sujetos que viajaban en la unidad que explotó ni si tenían vínculos con alguna de las organizaciones criminales que presuntamente estarían involucradas en la disputa por el control de la región.

“No se descarta ninguna línea de investigación, porque tomemos en cuenta que donde explota la camioneta iban dos personas arriba de la camioneta. No fue un vehículo, un coche bomba que hayan dejado y después hayan detonado, hay un conductor y una persona adicional que llegan, se estacionan y el vehículo es cuando explota”, explicó García Harfuch.

¿Por qué la investigación de la FGR no será por terrorismo?

En primera instancia, la FGR informó que investigaría la explosión del coche bomba por el delito de terrorismo, aunque después se ‘retractó’ y señaló que sería por crimen organizado. La razón no está clara, pero Omar García Harfuch planteó una posibilidad.

Explicó que el ataque presuntamente fue perpetrado por una célula criminal con vínculos con los cárteles que operan en la región y se trata de un acto con el fin de ampliar sus actividades ilícitas: trasiego de drogas, extorsión, control de territorio, entre otras.

Afirmó que, en caso de terrorismo, debe existir una motivación ideológica, religiosa, social o política, supuesto que en este caso no se cumple.

“Son grupos delictivos, las células afines a Cártel Jalisco, Cártel de Tepalcatepec, Cárteles Unidos, y que también muchas veces han agredido a policías comunitarias, policías comunitarias que fueron reguladas en el 2016, algunas de ellas. Estos son delitos de tráfico de armas, por eso la carpeta de investigación se inició en FEMDO, no es por terrorismo, que como sabemos en la ley tanto mexicana como internacional, terrorismo es para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales y en este caso son actos criminales para ampliar sus actividades criminales, ya sea en territorio, trasiego de droga, extorsión”, sostuvo el secretario.