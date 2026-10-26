Oposición exige ‘cero impunidad’ a Guadalupe Taddei: ‘No basta con irse, exigimos investigar’

Dirigentes nacionales y legisladores federales de oposición del PRI y el PAN consideraron que la renuncia de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei es “insuficiente” y demandaron que haya castigo, “no más impunidad” en el órgano electoral y que la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación investiguen.

¿Qué dijo la oposición sobre la renuncia de Guadalupe Taddei?

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, consideró que el caso es una lección para Morena.

“Las instituciones democráticas no pueden convertirse en espacios para colocar perfiles afines o empleados al servicio del gobierno de Morena”, criticó.

La senadora tricolor Claudia Anaya afirmó que el asunto no debe quedar en la renuncia, sino “que no haya impunidad”; resaltó que fue la primera mujer en presidir el organismo, y ahora será la primera en dejarla por escándalos.

Lilly Téllez, senadora panista, recordó que hace dos años pidió la comparecencia de Taddei por otro caso de corrupción, cuando dio un contrato a la empresa inmobiliaria, Altasierra, presuntamente perteneciente a la familia del gobernador morenista de Sonora, Alfonso Durazo.

La vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, consideró que “la renuncia anunciada de Taddei era impostergable; su permanencia en el INE era políticamente insostenible”, pero remarcó que “no basta con irse, exigimos investigar los señalamientos, esclarecer responsabilidades, garantizar una sucesión transparente y blindar al INE de cualquier injerencia política”.

El también vicecoordinador panista, Héctor Saúl Téllez, acusó que “Morena promovió a Taddei y llegó la corrupción rapaz al INE”, por lo que “debe pagar el costo político”. Coincidió en que “la renuncia no debe significar impunidad, la ASF debe llegar a fondo en las investigaciones y la FGR debe iniciar una averiguación previa de oficio”.

Dijo que “ambas instituciones deben arrojar conclusiones que permitan sanciones ejemplares”. Además –resaltó– “en la Cámara de Diputados tenemos el gran reto de encontrar el mejor perfil para devolver al INE su integridad”.

El diputado Emilio Suárez, representante del PRI ante el INE, dijo que “hay un consenso entre las distintas figuras políticas” para exigir que Taddei aclare los hechos contrarios a la ley y que haya sanciones.