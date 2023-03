Guadalupe Taddei es elegida como nueva consejera presidenta del INE

De la familia de la llamada 4T en Sonora, Guadalupe Taddei Zavala resultó sorteada esta madrugada en la tómbola de la Cámara de Diputados, y será la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) desde el próximo martes 4 de abril y hasta el 23 de abril de 2032.

La acompañarán Rita Bell López Vences, Jorge Montaño Ventura y Arturo Castillo Loza. Quedó fuera y en el camino la morenista Bertha María Alcalde Luján.

Producto de un inédito e histórico proceso de insaculación, con papeletas en una urna transparente, aunque en medio de la oscuridad de la sesión nocturna de los legisladores, la primera consejera presidenta que irá al relevo de Lorenzo Córdova Vianello es prima de Jorge Luis Taddei, el “súper delegado” del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en Sonora y es también tía de Pablo Daniel Taddei, quien fue designado en el 2022 como el primer director de la nueva empresa LitioMX.

¿Quién es Guadalupe Taddei?

Con experiencia en el ámbito electoral y salida de la tómbola de San Lázaro, Guadalupe Taddei Zavala es licenciada en Administración Pública por la Universidad de Sonora y se ha desempeñado en el servicio público desde 1982; durante los últimos 23 años de servicio formó parte del INE, en donde destaca su colaboración como directora del Centro Regional de Cómputo y directora del Sistema Nacional de Consulta Electoral.

De octubre del 2003 a enero del 2014 fue Vocal Estatal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Sonora, donde coordinó las tareas inherentes a la conformación y actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal, la actualización cartográfica y la atención ciudadana del Estado.

En octubre de 2014 fue elegida como consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora por un período de siete años, y actualmente preside el Instituto Sonorense de Transparencia.

Entre las críticas de la oposición del PAN, PRI y PRD destaca que, además de ser cercana al gobierno federal de Morena, en 2021 fue acusada por el PAN de que, como presidenta el órgano electoral estatal de Sonora, intervino en favor de la alianza Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, PVEM, PT y Nueva Alianza.

No obstante, cuestionada en la entrevista por los integrantes del Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados, sostuvo que “tengo una familia multicolor, no sólo han estado en cargos del actual gobierno”. Remarcó que “desde cuando era consejera presidenta en el instituto Electoral de Sonora me cuestionaron el apellido, pero mi vida en el servicio público comenzó desde mucho tiempo antes de que existiera el partido que está actualmente en el gobierno”.

Los otros tres nuevos consejeros que resultaron sorteados y fueron ya enviados al INE para asumir sus cargos el martes próximo, son la oaxaqueña Rita Bell López Vences, quien es licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, con Maestría en Derecho Constitucional por la misma casa de estudios; fue consejera electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de su estado desde 2014. También fue jefa del Departamento de Protección de Datos Personales de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Datos Personales, hasta 2014.

Jorge Montaño Ventura es originario de Tabasco, en octubre de 2014 fue elegido por el Senado de la República como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco y en 2017 fue electo magistrado presidente del mismo Tribunal. Actualmente es fiscal especializado en Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

Arturo Castillo Loza, maestro en Psicología y Sociología por la Universidad de Nueva York, es secretario de tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y adscrito a la ponencia del magistrado José Luis Vargas Valdez, de quien es secretario de Estudio y Cuenta.

Entre duros reclamos, la oposición del PAN, PRI, MC y PRD y la mayoría de Morena y sus aliados se reprocharon en tribuna su cerrazón a los acuerdos para evitar la tómbola, y la bancada de MC, de plano, abandonó anoche el salón de sesiones de la Cámara y no presenció el sorteo.

Su coordinador, Jorge Álvarez Máynez, calificó de “falsas” las acusaciones de que la mayoría de los aspirantes a consejeros son cercanos a Morena y dijo que la irresponsabilidad de la “falsa oposición del PRI, PAN y PRD manchó todo el proceso”.

A nombre de la coalición Va por México, el coordinador del PRD, Luis Espinoza Cházaro, acusó a Morena de no cumplir los acuerdos en la Junta de Coordinación Política de buscar el consenso. “No estamos de acuerdo con la insaculación, pero respetamos y apoyamos”. “Somos la verdadera oposición, contrario a MC, que no está ni de un lado ni del otro”, criticó.

Y a nombre de Morena y sus aliados, el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, celebró el sorteo como “un acto histórico, sin precedentes y establecido en la Constitución para cuando no se alcancen acuerdos”, aunque rechazó que no se hizo el esfuerzo por alcanzar los consensos. “Ni renunciamos ni abdicamos de nuestra responsabilidad”.

En sus redes, y en la madrugada de este viernes, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, remató a MC y lo acusó de ser “un movimiento naranja que está en su mal ordinario: agrios y amargos, en contra de todo y a favor de nada”. El jefe de la bancada del PRI, Rubén Moreira, sólo afirmó que los nuevos consejeros “tienen el reto de mantener la independencia del INE y ganarse la confianza de México”. El coordinador del PAN, Jorge Romero, escribió que “las y los nuevos consejeros deben ser imparciales para seguir teniendo un sistema con credibilidad y autónomo”.