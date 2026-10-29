Francisco Labastida se despide de Cuauhtémoc Cárdenas; dice que habría hecho mejor trabajo que Fox

Tras el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, líderes políticos le dieron el adiós en el Panteón Francés.

El excandidato presidencial Francisco Labastida afirmó que Cuauhtémoc Cárdenas hubiera hecho mucho mejor trabajo que el panista Vicente Fox, cuando el priista perdió la contienda en las históricas elecciones presidenciales del año 2000 en México.

“Alguien me preguntó en la mañana si yo hubiera deseado que él hubiera ganado cuando yo perdí la contienda, en lugar de Fox, y dije: por supuesto que sí, hubiera hecho mucho mejor trabajo”, aseguró Francisco Labastida, quien en dichas elecciones abanderó al PRI.

Cuauhtémoc Cárdenas se presentó en tres ocasiones como candidato presidencial: en 1988, y nuevamente de la mano del PRD en 1994 (donde ganó el priista Ernesto Zedillo) y el 2000 (elecciones donde se enfrentó con Vicente Fox, del PAN, y Labastida, del PRI).

‘Bartlett fue estúpido al tirar el sistema’

A su llegada al Panteón Francés para asistir al funeral de Cuahtémoc Cárdenas, el líder histórico de la izquierda mexicana, Labastida Ochoa compartió que el ingeniero pensaba diferente que el candidato Carlos Salinas de Gortari.

Y Cuauhtémoc hizo todo lo posible para ganar la Presidencia en las elecciones de 1988, pero Manuel Bartlett, quien era secretario de Gobernación cuando esa dependencia era la encargada de la organización de las elecciones, “hizo un manejo absolutamente pésimo, estúpido, diría yo, con el manejo del día que se le cayó el sistema”.

Como titular de Gobernación (Segob) en el mandato de Miguel de la Madrid, Bartlett fue el encargado de anunciar en la noche electoral de 1988 que el gobierno tenía dificultades para la recepción de los resultados. La Segob tenía a su cargo la Comisión Federal Electoral. En dichos comicios participaron Carlos Salinas por el PRI, Cuauhtémoc Cárdenas por el Frente Democrático Nacional y Manuel Clouthier por el PAN.

“Fue estúpido, fue estúpido porque además varias gentes le dijimos que eso era absolutamente imposible. Entonces es estúpido hacer un acto de consecuencias desastrosas, cuando sabe que hay consecuencias desastrosas, es estúpido”, agregó.

Labastida, quien fue gobernador de Sinaloa, afirmó que hay absoluta razón en que las personalidades políticas del país se dan cita en el Panteón Francés para despedir de cuerpo presente al líder histórico de la izquierda mexicana.

“Ya al final comíamos precisamente en la casa de Jorge Alcocer, y estaba presente Diego Fernández de Cevallos”, compartió.

Aseguró que recuerda al Ingeniero Cárdenas con admiración y amistad. Y destacó que dejó un legado al país al ser el impulsor de la democracia en México y hay que reconocer el gran valor que tuvo.

“Yo estoy convenido que el Ingeniero Cárdenas, por decirlo así, se cocinaba aparte. Era un hombre de unos principios inquebrantables, de una gran honestidad, no solo en lo económico, sino también intelectual”, externó.