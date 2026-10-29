Cuauhtémoc Cárdenas recibirá un homenaje de cuerpo presente en Bellas Artes este viernes

El fundador del PRD y primer gobernante elegido por voto del Distrito Federal recibirá un homenaje en Bellas Artes.

El líder de la izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que falleció este miércoles 28 de octubre, tendrá un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes este viernes 30 de octubre.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó este jueves, durante un evento en el Zócalo de la Ciudad de México, que el fundador del PRD y primer gobernante elegido por voto del Distrito Federal recibirá un homenaje en Bellas Artes.

“Por último, ayer falleció Cuauhtémoc Cárdenas, un gran luchador por la democracia en este país y el iniciador de que aquí en la Ciudad de México. El iniciador de una ciudad de derechos y libertades”, dijo a los asistentes al evento.

La mandataria indicó que el homenaje “por su trayectoria y lo que significó su lucha en el país” se llevará a cabo este viernes y comenzará a las 11:00 de la mañana.

“Viva Cuauhtémoc Cárdenas”, gritó la jefa de Gobierno. Algunos medios reportan que la presidenta Claudia Sheinbaum acudiría al recinto cultural.

Sheinbaum acude a funeral de Cuauhtémoc Cárdenas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acudió este jueves al Panteón Francés de la Ciudad de México para despedir al histórico dirigente de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, fallecido el miércoles a los 92 años, a quien recordó como una figura fundamental en la lucha por la democracia del país.

“Venimos a abrazar a la familia”, expresó la mandataria al ser abordada por medios locales a su llegada al recinto funerario alrededor de las 12:25 hora local, donde se reunieron familiares, amigos y representantes de distintas generaciones de la política mexicana.

“Tristeza, pero al mismo tiempo lo recordamos con mucho cariño, mucha dignidad y congruencia”, declaró Sheinbaum, quien permaneció unos 45 minutos en el lugar y destacó que su legado es de “democracia”.

Entre los asistentes al velorio del político mexicano estuvieron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y Lázaro Cárdenas Batel, hijo del dirigente fallecido y actual jefe de la Oficina de la Presidencia.

Horas antes, durante su conferencia de prensa matutina, la gobernante mexicana encabezó un homenaje a Cárdenas, en el que recordó su participación en el movimiento democrático de 1988 y su influencia en la formación de la izquierda mexicana contemporánea.

¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas?

Cárdenas, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), fue gobernador de Michoacán, candidato presidencial en tres ocasiones y primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México elegido por voto popular, en 1997.

En 1988 encabezó una candidatura opositora que desafió el prolongado dominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en unas elecciones marcadas por denuncias de fraude y cuyo resultado oficial dio la victoria a Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

Un año después, Cárdenas participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que durante décadas fue una de las principales fuerzas opositoras de México y del que surgieron numerosos dirigentes que posteriormente se incorporaron a Morena, el partido gobernante.

Con información de EFE