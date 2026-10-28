¡No es tu celular! Reportan fallas en Totalplay e Izzi que afectan servicios de WhatsApp y X

Izzi y Totalplay encabezan las fallas de este miércoles 28 de octubre en México.

¿No te salen los mensajes? Usuarios reportan fallas generalizadas en servicios de internet como Totalplay e Izzi la tarde de este miércoles 28 de octubre, lo que ha derivado en fallas en redes sociales como WhatsApp, X y Discord.

Las afectaciones, de acuerdo con Downdetector, afectan otros servicios de entretenimiento y streaming, especialmente Roblox, Crunchyroll, Fornite y ChatGPT.

Totalplay reconoció las fallas en sus redes sociales, e informaron que trabajan en atender los problemas de red a los que se enfrentan los usuarios.

“Buenas tardes. Hemos detectado que en tu zona se está presentando una afectación general, sin embargo, ya nos encontramos realizando todos los trabajos necesarios para restablecer tu servicio lo antes posible. Si tienes alguna duda, por favor, contáctanos por DM”, explicó Totalplay en sus redes sociales.

Fallas en Izzi y Totalplay afectan servicios de internet

De acuerdo con Downdetector, Totalplay es el principal servicio de internet afectado, con más de 500 reportes más quejas en redes sociales.

El 51 por ciento de las fallas se centran en el servicio de Wifi, mientras que el 41 por ciento de las fallas son en el internet de banda ancha y un 6 por ciento en el internet móvil.

La Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Baja California y Sinaloa son las entidades más afectadas la tarde de este jueves.

En el caso de Izzi, el 47 por ciento de las fallas fueron en Wifi, mientras que un 39 por ciento son en el internet de banda ancha y un 10 por ciento en internet móvil.

La Ciudad de México, Nuevo León y Baja California son de las zonas más afectadas.

Falla mensajería de WhatsApp y plataformas de streaming

Las fallas en los servicios de internet posiblemente influyeron en la caída de algunos servicios de redes sociales como WhatsApp, donde se reportó que un 47 por ciento de sus fallas eran en los servicios de mensajería, un 38 por ciento en la app y 10 por ciento más para los servicios web.

OpenAI tuvo fallas en el servicio de ChatGPT, según el 88 por ciento de los reportes, mientras que Crunchyroll, Roblox, Fornite, Discord y Canva sufrieron fallas respecto a la conexión a servidores.