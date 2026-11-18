Se trata de una de varias herramientas de inteligencia artificial que, según las enfermeras entrevistadas para el estudio, están transformando radicalmente su trabajo. (Foto: Shutterstock)

Enfermeras que participaron en un nuevo informe sobre el uso de inteligencia artificial en hospitales afirman que un programa de asignación de turnos las ha obligado a trabajar seis jornadas consecutivas, ha ignorado sus solicitudes de días libres y, en un caso, dejó gravemente desatendido de personal un turno en una unidad de cuidados intensivos.

El software, llamado Timpani, ya se utiliza en más de 130 hospitales de HCA Healthcare, de acuerdo con la compañía.

Se trata de una de varias herramientas de inteligencia artificial que, según las enfermeras entrevistadas para el estudio, están transformando radicalmente su trabajo.

¿De qué va el estudio de ‘La IA llega a la enfermería’?

El informe “La IA llega a la enfermería”, publicado esta semana por el centro de investigación sobre políticas públicas AI Now Institute, sostiene que los hospitales están incorporando herramientas de inteligencia artificial con rapidez, a menudo sin informar a las enfermeras sobre los cambios.

Sus autores señalan que existen pocas pruebas independientes de que estas tecnologías funcionen como prometen y que tampoco hay una respuesta clara sobre quién es responsable cuando fallan.

El documento se basa en un grupo relativamente pequeño de participantes. Entre abril y junio, los autores realizaron ocho grupos de discusión con 16 enfermeras tituladas en seis estados, además de un taller en septiembre al que asistieron alrededor de 60 enfermeras.

Todas las participantes pertenecen a National Nurses United, un sindicato que afirma tener más de 225 mil integrantes y que ha criticado la manera en que los hospitales utilizan la inteligencia artificial. Para proteger su privacidad, las enfermeras aparecen identificadas con seudónimos.

HCA, que anteriormente ha destacado que el software permite ahorrar “cientos de horas a los responsables de enfermería”, afirmó en un comunicado que los comentarios de “16 personas afiliadas a un sindicato” no constituyen una forma razonable de medir el impacto de la herramienta.

Los autores reconocen que no pueden determinar qué tan frecuentes son las experiencias descritas por las enfermeras ni si existen diferencias entre hospitales privados con fines de lucro, instituciones sin fines de lucro y centros públicos

¿Cómo afecta la inteligencia artificial al trabajo de las enfermeras?

Aun así, Katie Wells, investigadora sénior de AI Now y coautora del informe, señaló que este tipo de estudios cualitativos es importante porque escasean las investigaciones independientes sobre estas herramientas.

Los testimonios de las enfermeras muestran cómo la inteligencia artificial, “aunque se comercializa como una solución para salvar al sistema de salud, podría estar deteriorando considerablemente estos empleos”, dijo en una entrevista.

Los hallazgos coinciden con un creciente escepticismo de la población hacia la inteligencia artificial. En las recientes elecciones intermedias de Estados Unidos, los votantes respaldaron limitar la instalación de centros de datos en 40 de 41 consultas locales, de acuerdo con Ballotpedia. Padres de familia y docentes también están cuestionando su uso en las aulas.

Dos de los distritos escolares más grandes del país, en Nueva York y Los Ángeles, establecieron restricciones generales a la inteligencia artificial este otoño.

Los hospitales representan otro frente de esta discusión. Aunque los centros médicos y el gobierno federal señalan que existe una escasez de personal de enfermería, los autores del informe rechazan esa idea y destacan que Estados Unidos cuenta con más de 7 millones de enfermeras con licencia.

El verdadero problema, sostienen, es la falta de personal provocada por los recortes de costos. Ahora, la inteligencia artificial se presenta como una solución para estos lugares de trabajo sometidos a una fuerte presión.

Monitoreo de pacientes con IA: las preocupaciones por la seguridad y la vigilancia

“Considero que la inteligencia artificial en el sector salud es un síntoma de un sistema saturado, bajo presión y con financiamiento insuficiente”, afirmó Wells.

El informe examina varias herramientas de inteligencia artificial, incluidos programas para asignar turnos y monitorear pacientes. HCA desarrolló su software de programación, Timpani, junto con Palantir Technologies Inc., la empresa de análisis de datos conocida por su trabajo con las agencias de defensa e inteligencia de Estados Unidos.

HCA señaló que Palantir proporcionó una plataforma de desarrollo de software y personal de ingeniería, pero que los responsables clínicos y de enfermería de HCA encabezaron el diseño de la tecnología.

National Nurses United ha protestado este año contra la alianza, en parte por el trabajo de Palantir para las agencias migratorias estadounidenses. Palantir, que no respondió a una solicitud de comentarios, ha calificado anteriormente esas protestas de “infundadas”

Timpani: La IA que modifica los turnos de las enfermeras

Timpani está diseñado para anticipar las necesidades de personal con 30 días de anticipación, a partir de las previsiones sobre la demanda de atención de pacientes y las preferencias de los trabajadores.

Sin embargo, un enfermero psiquiátrico de Misuri, identificado con el seudónimo de Luke, afirmó que nadie en su centro puede modificar los horarios que publica el sistema. Según explicó, un equipo en Nashville controla la programación y la única forma de comunicarse con sus integrantes es mediante la aplicación Timpani.

HCA respondió que los responsables de enfermería de sus hospitales pueden modificar o anular los horarios cuando surgen necesidades relacionadas con la atención de los pacientes.

En la práctica, las enfermeras entrevistadas para el informe dijeron que Timpani no resolvió los problemas de agotamiento laboral ni la asignación excesiva de turnos que debía atender. Por el contrario, temen que el sistema se utilice como una herramienta de gestión algorítmica para reducir costos laborales, disminuir salarios y operar con menos personal.

HCA, que cuenta con alrededor de 100 mil enfermeras, afirmó que sus trabajadores obtienen 98 por ciento de sus preferencias de turnos a lo largo de millones de jornadas al año, y que pueden solicitar cambios de horario e intercambiar turnos mediante la aplicación Timpani.

El monitoreo de pacientes generó otras preocupaciones. Alex, un enfermero de Nevada, dijo que su hospital sustituyó a los cuidadores que vigilaban individualmente a pacientes con riesgo de caídas por un sistema de monitoreo remoto. En este modelo, un solo trabajador, que él creía estaba en Oregón, observaba a varios pacientes distribuidos en cinco instalaciones diferentes.

Alex señaló que no tenía claro cuántos pacientes vigilaba en total esa persona y comparó el sistema con la película distópica Minority Report.

Ninguna de las enfermeras entrevistadas utilizaba Oxevision, un sistema de monitoreo basado en cámaras que calcula la frecuencia cardiaca y respiratoria de los pacientes. Sin embargo, el informe lo analiza como ejemplo de vigilancia remota. Los autores encontraron esta tecnología en unidades psiquiátricas del Reino Unido y en dos centros de salud conductual de Colorado.

LIO, fabricante del sistema y anteriormente conocida como Oxehealth, afirma que trabaja con cientos de centros de atención hospitalaria en Estados Unidos y Reino Unido.