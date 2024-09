Brian May, guitarrista de Queen, sufre derrame cerebral: Esto sabemos

Sir Brian May, uno de los guitarristas más emblemáticos en la historia del rock, tuvo un problema de salud por el cual fue hospitalizado de emergencia el pasado agosto.

De acuerdo con los informes compartidos de forma personal en sus redes sociales, el integrante de Queen sufrió un derrame cerebral.

“Hola amigos, espero se encuentren bien, estoy aquí para traerles buenas noticias, todavía puedo tocar la guitarra, después de los eventos sucedidos en días recientes, y les digo, tuve un pequeño percance de salud, lo que llamaron un derrame cerebral leve, y ocasionó la pérdida total del control de mi brazo izquierdo, pero fue momentáneo”, compartió el músico británico en su cuenta de Instagram.

Brian May tuvo un derrame cerebral. (Foto Instagram @brianmayforreal)

“Estuve muy asustado, no les voy a mentir, pero me cuidaron fantásticamente en el hospital donde llegué viendo luces destellantes, pero finalmente estoy bien”, continuó con su mensaje el excompañero de Freddie Mercury.

Finalmente, los médicos le recomendaron algunos cuidados para no tener complicaciones y mantener estable su estado de salud.

“No puede hacer casi nada, bueno, no puedo viajar, no debo manejar, no puedo ir en avión, ni hacer nada que me estrese, pero estoy bien”, concluyó Brian May.

Brian May tiene 77 años. (Foto Instagram @brianmayforreal)

No es el único padecimiento sufrido por el músico británico, en 2020 compartió con sus fans que casi muere a consecuencia de un ataque al corazón.

¿Qué pasa en un derrame cerebral? Estos son los síntomas

De acuerdo con Medline Plus, un derrame o accidente cerebrovascular ocurre cuando no existe flujo de sangre al cerebro.

Si el paso de la sangre se detiene por unos segundos, el sistema nervioso no recibe nutrientes ni oxígeno, esto puede ocasionar la muerte repentina de células y generar un daño permanente e incluso la muerte.

El derrame ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe en el cerebro y se inicia un sangrado interno en la cabeza, por lo que se requiere atención médica inmediata.

El portal enlista los síntomas de un accidente cerebrovascular.

Dolor de cabeza intenso.

Pérdida del conocimiento, somnolencia e incluso coma.

Pérdida o cambios en la audición o el gusto.

Cambios en la percepción del dolor.

Confusión,

Pérdida de memoria.

Dificultad para leer o escribir.

Mareos.

Disminución de la vista.

Pérdida del equilibrio y la coordinación.

Debilidad muscular en un lado del cuerpo y entumecimiento.

Problemas en el lenguaje.

Brian May perdió la movilidad de su brazo izquierdo. (Foto: Instagram @brianmayforreal)

¿Qué fue de los integrantes de Queen?

Los integrantes que popularizaron a Queen fueron Brian May, Freddie Mercury, John Deacon y Roger Taylor, esto es lo ocurrido con ellos.

Freddie Mercury: El vocalista del grupo británico contrajo VIH y le ocasionó problemas en el sistema inmunológico lo que lo llevó a la muerte en 1991.

Brian May: Es el guitarrista de la banda y actualmente continúa de gira bajo el nombre que dio fama a ‘Bohemian Rhapsody’, además se casó en dos ocasiones.

John Deacon: El bajista decidió dejar a Queen poco después del fallecimiento de Mercury, tuvo seis hijos con su esposa Verónica, pero ya no participa con sus compañeros en las giras.

Roger Taylor: Él era el baterista de la agrupación, a pesar del alejamiento de Queen, siguió con su trayectoria musical como solista.