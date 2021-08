Madonna y Brian May, guitarrista de Queen, en estos discos

Back to the Light ARTISTA: Brian May

SELLO: EMI

PRECIO: $367 (CD Doble)

Rock duro y emocional

El primer intento como solista de Brian May, guitarrista de Queen, Back to the Light, se centra en el sonido del hard rock que la banda estaba abandonando a finales de los 80. Aunque obviamente conserva el sonido de algunos de los trabajos de su antigua banda, el camino de May es mucho más duro y emocional que la mayoría del trabajo de Queen. El álbum original, de 1993, ha sido remasterizado por Bob Ludwig a partir de los masters originales y supervisado personalmente por Brian May. Esta edición especial incluye un segundo disco, Out of the Light, con versiones alternativas, Lados B y temas en vivo.

Positivity ARTISTA: Incognito

SELLO: Mercury Records

PRECIO: $317

Fusión para bailar

Liderada por Jean-Paul “Bluey” Maunick, Incognito es una de las bandas más duraderas y exitosas afiliadas al movimiento acid jazz. Positivity, de 1993, es una excelente colección de temas en los que fusionan de manera incomparable bebop, soul, R&B, dance, funk y pop, engalanados con la incomparable voz de Maysa Leak. Con ritmos ásperos y urbanos y arreglos minuciosos, el contenido lírico es directo y sustantivo. Además, todas las canciones tienen un backbeat agresivo, independientemente de su tempo, proporcionando una plataforma sin obstáculos para que los músicos expresen su elegante y explosiva música.

Like a Virgin ARTISTA: Madonna

SELLO: Warner Brothers

PRECIO: $682

No hay duda, la reina del pop

Madonna tuvo algunos éxitos con su primer álbum, llegando incluso al Top Ten dos veces con Borderline y Lucky Star, pero no se convirtió en una superestrella, un ícono, hasta su segundo álbum, Like a Virgin. La artista diagnosticó perfectamente los tiempos por venir a mediados de los 80 y los aprovechó, trayendo al ex guitarrista de Chic Nile Rodgers como productor, para ayudarla a expandir su sonido y luego construyó cuidadosamente su imagen irónica y ferozmente sexy. Este disco ayudó a establecer su leyenda a través de un desfile de sencillos exitosos y la rotación constante de sus videos en MTV.