Gobernación llama a Canacar a evitar bloqueos carreteros: ‘Demandas no deben afectar a la población’

Transportistas adheridos a la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas se sumaron este lunes a la jornada nacional de protesta.

La Secretaría de Gobernación hizo un llamado a los integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) a evitar bloqueos carreteros que afecten a la población, en medio del paro de este lunes 26 de octubre.

La dependencia advirtió que los cierres de carreteras perjudican a miles de personas que necesitan trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas y hogares, además de interrumpir el transporte de mercancías, el abastecimiento de productos y las actividades comerciales e industriales.

“Las demandas de un sector no deben traducirse en afectaciones a la vida cotidiana de la población”, señaló Gobernación en un comunicado.

Reiteró que mantiene abiertos los canales de diálogo para atender los planteamientos de los transportistas sin perjudicar a la ciudadanía.

El pronunciamiento ocurre después de que la Canacar y otras organizaciones del sector convocaron a un paro nacional, en protesta por la inseguridad en las carreteras, las extorsiones, el deterioro de la infraestructura vial y una modificación fiscal contemplada en la Ley de Ingresos 2027.

Desde las primeras horas de este lunes, transportistas comenzaron a concentrarse en distintos puntos carreteros, principalmente en el Estado de México, donde se reportó la presencia de tractocamiones en las inmediaciones de la caseta de Tepotzotlán, sobre la autopista México-Querétaro.

Las organizaciones también anunciaron movilizaciones en corredores logísticos y carreteras federales de distintas entidades del país.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre los bloqueos de transportistas?

La presidenta de México afirmó durante su conferencia matutina de este lunes que las modificaciones fiscales cuestionadas por los transportistas afectan únicamente a un grupo reducido de empresas.

“Es un sector de transportistas muy pequeño el afectado y la mayoría de los transportistas ha manifestado que no tiene ningún problema”, declaró desde Palacio Nacional.

La mandataria explicó que la Secretaría de Hacienda consideró excesivo el beneficio fiscal previsto anteriormente y decidió modificar las condiciones para acceder a las deducciones relacionadas con el pago de peajes.

La modificación reduciría de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos para que las empresas puedan acceder a un estímulo fiscal que permite acreditar contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta 50 por ciento del gasto en casetas.

De acuerdo con Sheinbaum, la medida afecta a aproximadamente 170 empresas que recibían mayores beneficios fiscales, mientras que el resto del sector conserva los mecanismos de apoyo correspondientes.

Sobre los reclamos por inseguridad, aseguró que existen mecanismos de comunicación con la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional para atender los problemas que enfrentan los operadores en las carreteras.

Augusto Ramos Melo, presidente de Canacar, advirtió que el cambio podría incrementar los costos de operación y afectar la capacidad de inversión de las empresas transportistas.

Sin embargo, las demandas del sector no se limitan al ámbito fiscal. Las organizaciones también exigen medidas para combatir los robos de mercancías, las extorsiones y el cobro de piso, así como mejoras en las condiciones de las carreteras y una revisión de los costos de los servicios de grúas.

La Canacar ha señalado que los resultados de las mesas de trabajo realizadas anteriormente con las autoridades han sido insuficientes y solicitó la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum.