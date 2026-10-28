Clima frío en Puebla y Morelos: Prevén una mínima de 10 grados este jueves 29 de octubre

Así estará el clima en Puebla y Morelos este jueves 29 de octubre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un jueves 29 de octubre con clima fresco en Puebla y Morelos. Se esperan mañanas con temperaturas bajas y cielos medio nublados en la región. Este pronóstico impacta a ciudades clave como Puebla, Cuernavaca y Cholula.

Vista de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl desde Puebla. Fuente: Cuartoscuro.

¿Qué temperaturas se esperan en Puebla y Morelos mañana?

En la ciudad de Puebla, la mínima será de 10.3°C y la máxima de 24.0°C. Sus municipios principales esperan mínimas entre 10°C y 11°C, y máximas de 23°C a 26°C. El viento será de 6 km/h, con cielo medio nublado.

Para Cuernavaca, Morelos, se espera una mínima de 11.7°C y una máxima de 24.0°C. Sus municipios registrarán mínimas entre 11°C y 12°C, y máximas de 24°C a 26°C. El viento soplará a 4 km/h, con cielo medio nublado.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Habrá lluvias este jueves en Puebla y Morelos?

Cholula, en Puebla, registrará una mínima de 9.7°C y una máxima de 22.7°C. Sus municipios esperan mínimas entre 9°C y 10°C, con máximas de 22°C a 25°C. El viento soplará a 6 km/h, con cielo despejado.

La probabilidad de lluvia es baja para este jueves en la zona. Puebla y Cuernavaca esperan cielos medio nublados, mientras Cholula tendrá un cielo despejado. El viento soplará a 6 km/h en Puebla y Cholula, y a 4 km/h en Cuernavaca.

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 29 de octubre: Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.

Viernes 30 de octubre: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Poco nuboso, viento de 6 km/h.

Sábado 31 de octubre: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Despejado, viento de 7 km/h.

Los próximos días muestran un aumento gradual de las temperaturas máximas. El viernes 30 de octubre subirá a 24°C, y el sábado 31 de octubre llegará a 25°C. Las mañanas seguirán frescas, con mínimas de 10°C a 11°C.

¿Qué recomendaciones seguir por el clima en la zona?

Ante las mañanas frescas y tardes templadas, se recomienda a la población mantenerse hidratada. Beber suficiente agua es clave. Para actividades al aire libre, se sugiere usar protector solar.

Para las mañanas, vista ropa abrigadora como suéteres ligeros. Por la tarde, la ropa ligera será mejor. Es importante revisar el pronóstico antes de salir para ajustar la vestimenta.

¿Hay alertas climáticas vigentes para la región?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no ha emitido alertas de clima extremo para Puebla y Morelos este jueves. Aunque la Tormenta Tropical Vance genera lluvias en el Pacífico, la región se mantiene estable.

Fuente: CONAGUA.

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