Disfruta del fin de semana en Puebla y Morelos: Habrá cielo nublado y clima fresco este sábado

Para Cholula, se pronostica una mínima de 8.7°C y una máxima de 20.0°C. (Foto: Cuartoscuro)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este sábado 24 de octubre, la región de Puebla y Morelos tendrá un clima fresco con cielo nublado.

Se esperan temperaturas bajas durante la mañana y un aumento moderado por la tarde en ambas entidades.

¿Qué temperaturas habrá en Puebla y Morelos mañana?

En la ciudad de Puebla, se esperan temperaturas mínimas de 8.7°C y máximas de 21.0°C. Los habitantes de la capital poblana deben prepararse para un día fresco, mientras que en su municipio se esperan variaciones de 8°C a 24°C.

Cuernavaca, en Morelos, registrará un clima ligeramente más cálido, con temperaturas entre 11.0°C y 21.0°C. Para Cholula, se pronostica una mínima de 8.7°C y una máxima de 20.0°C. En San Andrés Cholula, las temperaturas variarán entre 8°C y 23°C.

¿Habrá lluvias este sábado en la región?

Aunque el cielo estará mayormente nublado en toda la zona, la probabilidad de lluvia es baja para las ciudades principales. El pronóstico general del SMN indica que canales de baja presión podrían generar chubascos aislados en el centro del país.

El viento será ligero, con velocidades de 7 km/h en Puebla, 4 km/h en Cuernavaca y 8 km/h en Cholula. Estas condiciones atmosféricas se deben a la interacción de canales de baja presión y el ingreso de humedad del Pacífico.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos la próxima semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la región es el siguiente:

Sábado 24 de octubre: Máxima de 22°C, mínima de 8°C, cielo nublado, viento de 9 km/h.

Domingo 25 de octubre: Máxima de 21°C, mínima de 9°C, cielo nublado, viento de 8 km/h.

Lunes 26 de octubre: Máxima de 20°C, mínima de 9°C, cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para los próximos días muestra un descenso gradual de la temperatura máxima, manteniéndose alrededor de los 20°C para el inicio de la semana. Los cielos seguirán mayormente nublados en la zona de Puebla y Morelos.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima fresco?

Se recomienda a los ciudadanos usar ropa de varias capas, especialmente durante las mañanas y noches, debido a las bajas temperaturas. Mantenerse hidratado es importante, incluso con el clima fresco para un buen bienestar general.

Para quienes realicen actividades al aire libre, se sugiere llevar un suéter ligero o chamarra. No se esperan eventos climáticos extremos que impidan las actividades cotidianas en la región de Puebla y Morelos este fin de semana.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial?

Para obtener información detallada y actualizada sobre el clima, se aconseja consultar los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Actualmente, no se han emitido alertas por calidad del aire en Puebla y Morelos.

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