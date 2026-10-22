Cielo nublado en Puebla y Morelos: ¿Cómo estará el clima este viernes 23 de octubre?

Así estará el clima en Morelos y Puebla este 23 de octubre.

El pronóstico del clima para Puebla y Morelos este viernes 23 de octubre indica un día con cielo nublado y temperaturas frescas. La región experimentará un ambiente frío durante la mañana, con vientos ligeros y condiciones estables.

¿Qué temperaturas habrá en Puebla y Morelos mañana?

En la ciudad de Puebla, se esperan temperaturas mínimas de 7.7°C y máximas de 22.3°C este viernes. Los municipios de la capital poblana, como el centro y zonas aledañas, registrarán un ambiente fresco, con valores que irán de los 7°C a los 23°C en el transcurso del día.

Por su parte, en Cuernavaca, Morelos, el termómetro marcará una mínima de 10.3°C y una máxima de 22.3°C. La zona de Cholula, Puebla, presentará un clima similar con mínimas de 7.7°C y máximas de 21.3°C. Aquí, Santa Isabel Cholula y San Andrés Cholula vivirán un día entre 7°C y 22°C.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Lloverá este viernes en Puebla y Morelos?

Para este viernes, las condiciones en Puebla y Morelos no incluyen probabilidad de lluvia, según los datos actuales. El cielo se mantendrá mayormente nublado en las tres ciudades foco: Puebla, Cuernavaca y Cholula. Esto sugiere un día seco, sin necesidad de paraguas.

Los vientos serán ligeros en toda la región. En Puebla, se esperan ráfagas de 8 km/h. Cuernavaca tendrá vientos de 5 km/h, mientras que en Cholula alcanzarán los 9 km/h. Estas velocidades no representan riesgo, solo una ligera brisa durante el día.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos el fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la región es el siguiente:

Viernes 23 de octubre: Máxima de 23°C, Mínima de 7°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

Sábado 24 de octubre: Máxima de 22°C, Mínima de 7°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

Domingo 25 de octubre: Máxima de 22°C, Mínima de 9°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

La tendencia para el fin de semana en Puebla y Morelos muestra que las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas alrededor de los 7°C y máximas que no superarán los 22°C. El cielo seguirá nublado, sugiriendo un ambiente templado durante el día y frío al anochecer, sin cambios drásticos.

¿Cómo prepararse para el clima fresco en la región?

Ante las temperaturas frescas, especialmente por la mañana y noche, se recomienda usar ropa abrigadora, preferentemente en capas. Esto permite adaptarse fácilmente a los cambios de temperatura que se presenten a lo largo del día. Protege tu garganta y vías respiratorias.

Aunque no se esperan lluvias, es prudente llevar un suéter o chamarra ligera al salir. Mantenerse hidratado es importante incluso con el clima fresco. Evita cambios bruscos de temperatura para prevenir enfermedades respiratorias, especialmente en los niños y adultos mayores.

Fuente: CONAGUA.

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