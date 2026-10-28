Un giro positivo de la economía mexicana

Una buena noticia para México es que la actividad económica nacional confirmó una reactivación en el tercer trimestre del año.

No pasó inadvertido que, en agosto pasado y con cifras desestacionalizadas del INEGI, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) volvió a sorprender al alza.

Este indicador, equivalente a un proxy mensual del PIB, creció 0.6 por ciento mensual, por arriba del incremento de 0.5 por ciento que anticipó el indicador oportuno publicado previamente y también de lo que preveía el consenso de analistas.

El sector primario o agropecuario se incrementó 3.5 por ciento contra julio, luego de tres caídas mensuales consecutivas; las actividades secundarias, que engloban minería, generación eléctrica, construcción y manufactura, aumentaron 0.6 por ciento, y las terciarias, relacionadas con el comercio y los servicios, avanzaron 0.2 por ciento.

Pero comparado con agosto de 2025, el IGAE reportó un brinco de 3.5 por ciento anual, muy por arriba del 3.2 por ciento estimado con el indicador oportuno, además de ser su mayor ritmo de crecimiento desde octubre de 2023.

A tasa anual, el sector primario retrocedió 3.3 por ciento respecto a agosto de 2025, el secundario tuvo un acelerón de 3.6 por ciento –siendo su alza más significativa desde 2023– y el terciario repuntó 3.7 por ciento.

El hecho es que, con base en la información disponible, en el tercer trimestre del año la actividad económica del país mostró una reactivación importante, con una expansión que sería superior a 3 por ciento a tasa anual desestacionalizada, dato que se conocerá de manera preliminar este viernes.

En el contexto descrito, las perspectivas de crecimiento para México en 2026 continúan apuntando a una aceleración de la economía nacional.

Se prevé un mayor crecimiento de la economía, al tiempo que se anticipa que se enfrentarán dificultades para mantener reducida la inflación, como lo dejaron ver los datos correspondientes a la primera quincena de octubre.

Se advierte que el balance de riesgos para el crecimiento está sesgado al alza ante el avance de la actividad económica en el tercer trimestre y la presencia de indicadores, como los relacionados con el despegue de la construcción, que muestran señales de un giro positivo.

Los más recientes reportes de bancos e instituciones financieras muestran una revisión al alza en las expectativas para el crecimiento de la economía mexicana en 2026.

Banamex revisó su pronóstico de crecimiento para México este año de 1.4 a 2.0 por ciento, pasando a ser el banco con la perspectiva económica más optimista sobre el país.

Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex, comentó a quien esto escribe que hay un cambio de señal en la actividad económica, pues “vemos un tercer trimestre mucho más fuerte de lo que esperábamos inicialmente en el año”.

“¿Qué lo mueve en particular? El sector industrial me parece que fue la diferencia, porque los servicios se desaceleraron de 1.2 a 0.2 por ciento (mensual), pero lo que vimos en el sector industrial, en especial en las manufacturas, nos gustó muchísimo”.

La razón es que, al interior de las actividades secundarias, la manufactura repuntó 1.2 por ciento mensual y 3.2 por ciento anual en agosto.

“¿A qué nos referimos? Primero, un crecimiento importante en todo lo que tiene que ver con equipo de transporte y también, el gran boom que estamos viendo en las exportaciones de equipo de cómputo a Estados Unidos, ligado al crecimiento de los centros de datos, que también ha colaborado mucho, no sólo en la parte de la balanza comercial, (sino que) ya empezamos a verlo reflejado en la actividad económica”, abundó el experto.

De manera similar a Banamex, Banorte revisó su expectativa de crecimiento para todo el año de 1.4 a 1.9 por ciento y Goldman Sachs elevó la suya de 1.4 a 1.7 por ciento.

Banco Base reconoció que, con el desempeño de la actividad económica al cierre de agosto, “se eleva la probabilidad de que el PIB registre un crecimiento de 1.8 por ciento”, por arriba de 1.6 por ciento proyectado previamente.

El reporte del IGAE de agosto se une a un hilo de datos positivos sobre la economía mexicana, cuyo crecimiento viene muy por arriba de lo que el consenso de analistas esperaba, razón por la cual están haciendo ajustes en sus estimaciones para 2026.