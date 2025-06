¿En verdad estamos cerca de una tercera guerra mundial? ‘Trump usó sus bombas para forzar la paz’

La guerra entre Irán e Israel parece estar en pausa. El acuerdo se logró luego de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, conversó con Donald Trump. El presidente de EU aseguró que el alto el fuego está “en vigor” y debe ser respetado.

Tras 12 días de intensos enfrentamientos —marcados por los disparos de misiles entre ambos países, la destrucción de tres instalaciones nucleares clave en Irán, según EU, y el ataque iraní contra una base militar de Estados Unidos en Qatar—, persiste una pregunta: ¿Qué tan cerca estamos de una tercera guerra mundial?

Antonio Ocaranza, exvocero del expresidente Ernesto Zedillo, considera que Trump recurrió al uso de la fuerza para imponer una tregua.

“No estamos cerca de una guerra mundial. Tanto Irán como Israel expresaron su voluntad de detener las hostilidades. Creo que esto responde a la doctrina del presidente Trump: Paz mediante el uso de la fuerza. El bombardeo a las instalaciones nucleares de Irán no solo lo desactiva temporalmente como amenaza, también permite una reconfiguración del poder en Medio Oriente. EU está dispuesto a usar la fuerza para empujar a actores a la mesa de negociación si no siguen sus reglas”, expresó en entrevista con El Financiero.

Desde otra perspectiva, Genaro Beristain, maestro en Estudios Internacionales por la UNAM, sostiene que el cese al fuego entre Israel e Irán obedece al reconocimiento de Israel de que no tiene la capacidad para enfrentarse a un Estado “bien preparado” como Irán.

“Irán demostró contar con tecnología balística, con capacidades suficientes para desgastar, romper y traspasar el Domo de Hierro de Israel. A pesar de la fama del sistema defensivo israelí, los misiles cayeron en Tel Aviv, el puerto de Haifa y otras regiones. Irán, con cerca de 90 millones de habitantes, supera abismalmente a Israel, que tiene alrededor de 10 u 11 millones. En menos de un mes, Irán podría haber desgastado completamente a Israel”, explicó.

Desde su análisis, la intervención militar estadounidense no bastó para contener la amenaza iraní y Trump acudió al mandatario ruso Vladimir Putin.

“Al no ser efectivo su ataque, creo que Estados Unidos tuvo que recurrir a un tercer actor. Considero que fue Rusia, y que la intervención de Vladímir Putin facilitó este acuerdo. Por supuesto, nunca hubo un diálogo directo entre Irán e Israel. Simplemente, Israel entendió de forma pragmática que no puede con Irán, y si Estados Unidos no lo iba a respaldar, entonces no le quedaba otra opción que sentarse a negociar”, añadió.

Ambos mandatarios sostuvieron una llamada telefónica en la que abordaron la problemática Israel-Irán

¿Basta el alto al fuego de Trump para frenar la escalada?

Para Antonio Ocaranza, Irán se encuentra debilitado tras 12 días de bombardeos, lo que afectó su capacidad ofensiva; sin embargo, advierte que el gobierno iraní podría reconstruir su capacidad nuclear en el futuro, aunque por ahora mantiene una postura más cauta.

“Se sabe que Irán informó a Estados Unidos sobre el ataque a su base militar en Qatar para que se prepararan. Esto indica que el gobierno iraní no tiene intención de escalar el conflicto ni de causar bajas a EU. Trump logró que Irán reflexionara y considerara la negociación como la mejor vía”, opinó.

En cuanto al respaldo que Irán pudiera recibir de grupos armados aliados —como Hamás, Siria, Irak o Yemen— para enfrentar a Israel y continuar con las hostilidades, Genaro Beristaín considera que sus capacidades son limitadas.

Los bombardeos debilitaron la capacidad ofensiva de Irán tras casi dos semanas de ataques.

“No cuentan con vehículos pesados ni fuerza aérea, y aunque algunos pueden operar drones o realizar ciberataques, no tienen el poder para causar daños significativos a bases (militares) estadounidenses o intereses israelíes en la región”, comentó.

¿Israel aún busca la muerte del líder supremo iraní?

Respecto a las intenciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de asesinar al ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, ambos expertos rechazaron que EU respalde a Israel para llevar a cabo esa operación militar.

“Si algo caracteriza a Israel es que no cumple los acuerdos. Ahora tenemos un primer bosquejo de entendimiento, precisamente porque Donald Trump ya no respalda ciegamente a Israel, y eso obligará a los israelíes a moderarse. En tres, cinco o siete años volverán a intentarlo. No hay nada en la historia ni en los acontecimientos recientes que nos haga pensar que Israel cumplirá con su palabra”, señaló.

Expertos descartan que Estados Unidos respalde un intento de Israel por asesinar al líder supremo de Irán. (Majid Saeedi/Photographer: Majid Saeedi/Getty)

Asimismo, Ocaranza descartó que Estados Unidos respalde una acción militar en este momento. “No lo hizo al principio, y ahora no creo que sea una decisión compatible con lo que Washington busca en la región: negociación, pacificación y estabilidad. El momento para esa acción ya pasó, y no veo que Estados Unidos coincida con Israel en este punto”, afirmó.

¿Qué esperar tras el conflicto entre Irán e Israel?

El especialista de la UNAM prevé una paz frágil y tensa en los primeros días tras el acuerdo entre Israel e Irán. Señala que Estados Unidos intentará reforzar el sistema balístico de Israel, mientras Irán continuará mejorando sus capacidades ofensivas.

“Si la paz se concreta, es probable que se extienda por varios meses, aunque con presión internacional para que Israel detenga sus actividades en la Franja de Gaza. El programa nuclear de Irán continuará, al igual que la retórica israelí sobre una amenaza nuclear inminente”, dijo.

Beristain agregó que, a menos que cambien las dinámicas entre los actores internacionales, el escenario más probable es uno o dos años de relativa calma, siempre que se superen los primeros 15 o 20 días sin incidentes graves.

Para Ocaranza, CEO de OCA Reputación, el alto al fuego abre la puerta a un escenario más ambicioso, en el que Estados Unidos asuma un rol activo como mediador en Medio Oriente.

“El siguiente paso es sentarse a negociar con Irán y avanzar en acuerdos puntuales sobre su programa nuclear, ampliando la mesa a otros actores de Medio Oriente para construir una paz duradera. Trump aspira a presentarse como ‘constructor de paz’, algo que no logró en la guerra entre Rusia y Ucrania”, mencionó.

Aunque el cese al fuego parece haber desactivado momentáneamente una amenaza de escalada, la estabilidad en la región dependerá de si Estados Unidos logra canalizar esta pausa hacia un proceso diplomático más sólido.