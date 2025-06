Trump ‘regaña’ a Netanyahu por atacar a Irán... e Israel responde: ‘Aviones darán la vuelta y regresarán a casa’

El presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró especialmente decepcionado con Israel por “descargar (bombas) justo después del acuerdo” de alto el fuego que acordó anoche con Teherán y el gobierno israelí.

Trump hizo estas declaraciones antes de embarcar en el Air Force One rumbo a La Haya (Países Bajos) donde participará en la cumbre de líderes de la OTAN.

“Necesitamos que Israel se calme porque salieron en una misión esta mañana ¡Necesitan calmarse ya!”, exclamó el presidente estadounidense desde los jardines de la Casa Blanca.

En el mismo tono, Trump escribió en la red social Truth: “Israel, no lances esas bombas. Si lo haces es una gran violación ¡Haz regresar a tus pilotos ahora!”.

Ejército iraní acusa a Israel de enviar misiles en medio del alto al fuego

El Ejército iraní afirmó este martes 24 de junio que Israel lanzó tres oleadas de misiles una vez comenzado el alto al fuego anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Israel también ha denunciado el lanzamiento de un misil iraní contra su territorio una hora después del alto el fuego acordado tras 12 días de hostilidades, algo que Irán negó.

“No estoy muy contento con Israel, estoy muy descontento, aunque tampoco estoy contento con Irán”, indicó Trump a los periodistas apostados frente a al helicóptero Marine One.

“Se tienen que calmar. Es ridículo. Hay muchas cosas que vi ayer que no me gustaron. No me gustó el hecho de que Israel descargara (bombas) justo después del acuerdo (...) Siendo justos, Israel descargó mucho y ahora me entero de que Israel lo hizo porque sintieron una violación por un cohete que no impactó en ningún sitio”, explicó Trump.

Israel ordena que sus aviones regresen tras advertencia de Trump

Israel aseguró este martes que ya no atacará Irán, después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, conversara con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que el alto el fuego está en “vigor” y debe ser respetado.

“Tras la conversación del presidente Trump con el primer ministro Netanyahu, Israel se abstuvo de realizar nuevos ataques”, afirmó un comunicado de la Oficina de Netanyahu.

El texto, sin embargo, acusa a Irán de haber violado el acuerdo al menos en dos ocasiones y dice que, por ello, las fuerzas aéreas israelíes destruyeron un radar en el norte de Teherán.

Las afirmaciones del gobernante israelí llegan poco después de que su aviación bombardeara el radar en la capital persa, ataque del que informó la cadena estatal iraní Press TV asegurando que se habían escuchado explosiones en el norte de Teherán.

El periódico iraní Etemad advirtió además que las defensas aéreas se habían activado en Chamestan, Babol y Babolsar, ciudades en la provincia de Manzadaran.

Según el periodista Barak Ravid, corresponsal del medio estadounidense Axios y el diario israelí Walla, quien cita a un alto funcionario de Israel, Trump pidió a Netanyahu que cancelara el ataque.

Este dijo no poder hacerlo y necesitar responder de alguna forma a la “violación del alto el fuego” por parte de Irán, tras lo que ambos líderes habrían acordado reducir la dimensión del ataque.

“ISRAEL no va a atacar a Irán. Todos los aviones darán la vuelta y regresarán a casa, mientras realizan un saludo amistoso a Irán. Nadie resultará herido, ¡el alto el fuego está en vigor!“, escribió Trump en su red, Truth Social.