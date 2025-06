¿Continuará la guerra entre Israel e Irán? Advierten que ‘no es un acuerdo de paz, es cese al fuego’

¿Terminó la guerra de Israel contra Irán? Ambos estados se han atacado durante unos 12 días, luego de que Israel lanzara bombardeos “preventivos” contra la República Islámica y de que se acordara un cese al fuego el 23 de junio. Mientras tanto, el ejército israelí todavía mantiene sus operativos en la Franja de Gaza, donde han asesinado unas 55 mil personas palestinas.

El internacionalista Adolfo Laborde explicó qué está ocurriendo en Medio Oriente, en el conflicto entre Israel e Irán, que tras haber acordado un cese al fuego realizaron ataques aéreos mutuamente.

Este martes, el especialista explicó que el anuncio de Donald Trump, pese a referirse a un ‘tiempo de paz’, no se trata del fin del conflicto entre ambas naciones, es un acuerdo de no agresiones.

“Hubo violación de ambos lados, la última violación fue de Israel que lanzó ataques y esto es muy complicado porque esto no es un acuerdo de paz, que quede muy claro, es un cese al fuego”, comentó en entrevista radiofónica con la periodista Azucena Uresti.

Adolfo Laborde explicó que Irán e Israel podría reagruparse durante este cese al fuego para posteriormente lanzar una ofensiva. Recordó que desde hace años se habla de un acuerdo de paz entre ambas naciones, pero nunca se concretó, además que la relación no es delicada.

“Esto no es una garantía, como hemos visto, el proceso de paz entre Irán e Israel es muy endeble, no se ha dicho si va a haber un proceso de negociación, qué se está proponiendo, dónde se van a llevar a cabo las conversaciones. Entonces, esto es un cese al fuego, no se va a atacar, pero eso no quiere decir que ambas posiciones se agrupen y puedan desencadenar otro enfrentamiento en los próximos días”, puntualizó.

¿Qué dijo Donald Trump sobre la violación al acuerdo de cese al fuego entre Irán e Israel?

Este martes, el presidente Trump se pronunció respecto a la violación del acuerdo de alto al fuego de Irán e Israel.

El mandatario estadounidense se mostró decepcionado con Israel por la “descarga (de bombas) justo después del acuerdo” que acordó durante la noche.

“Necesitamos que Israel se calme porque salieron en una misión esta mañana ¡Necesitan calmarse ya!”, declaró el presidente Trump ante los medios de comunicación desde los jardines de la Casa Blanca.

Irán e Israel intercambian señalamientos por la violación al tratado de cese al fuego

El Ejército iraní afirmó que Israel lanzó tres oleadas de misiles una vez comenzado el alto al fuego anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Israel también denunció el lanzamiento de un misil iraní contra su territorio una hora después del alto el fuego acordado tras 12 días de hostilidades, algo que Irán negó.

“No estoy muy contento con Israel, estoy muy descontento, aunque tampoco estoy contento con Irán”, indicó Trump a los periodistas apostados frente a al helicóptero Marine One.

Con información de EFE.