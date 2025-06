Trump se ‘burla’ del ‘débil’ contraataque de Irán en Qatar: ‘Les agradezco que nos avisaron’

El ataque de Irán contra una base militar de Estados Unidos en Qatar fue “una respuesta débil” al bombardeo de tres sitios nucleares iraníes, aseguró Donald Trump este lunes 23 de junio.

El presidente de Estados Unidos dijo que Irán lanzó 14 misiles contra su base en Al Udeid: 13 fueron derribados y uno no fue interceptado debido a que “no era amenazante”.

“Irán ha respondido oficialmente a nuestra destrucción de sus instalaciones nucleares con una respuesta muy débil, algo que esperábamos y que hemos contrarrestado con gran eficacia (...) Me complace informar que ningún estadounidense resultó herido y que prácticamente no se produjeron daños. Lo más importante es que se han desahogado y, con suerte, no habrá más odio”, publicó en su cuenta en Truth Social.

El presidente Trump se burló todavía más al publicar: “Quiero agradecer a Irán por avisarnos con antelación, lo que permitió que no se perdieran vidas ni que nadie resultara herido”.

“Quizás Irán pueda ahora avanzar hacia la paz y la armonía en la región, y animaré con entusiasmo a Israel a que haga lo mismo”, agregó.

¿Cuántos soldados tiene EU desplegados en Medio Oriente?

Estados Unidos tiene en Medio Oriente a 40 mil personas, entre tropas y civiles, en más de una decena de países y navíos desplegados en las aguas de la región.

La base de Al Udeid (a las afueras de Doha) es la más grande de la zona, con una dotación de 10 mil soldados.

Estados Unidos tiene instalaciones militares y personal en bases en al menos 19 emplazamientos entre Arabia Saudita, Baréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Qatar y Siria.

Además, el ejército estadounidense se vale de grandes bases en Yibuti y Turquía que dependen de otros mandos regionales pero contribuyen a las operaciones estadounidenses en Medio Oriente.

El 15 de mayo, el presidente Donald Trump visitó la base de Al Udeid en su gira por varios países de la zona. Al Udeid alberga un cuartel general avanzado del Mando Central (CENTCOM), y opera como base preferente para operaciones en Irak, Siria y Afganistán. Entre sus particularidades se halla que posee la pista de aterrizaje más larga de la región del Golfo.

Allí está desplegada la 379 Ala Expedicionaria de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y tienen presencia fuerzas británicas, como el 83º Grupo de la RAF, y australianas. En 2024, Estados Unidos llegó a un acuerdo con Qatar para extender su utilización militar por otros 10 años, donde lleva desde 2000.

Con información de EFE