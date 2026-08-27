Desmantelan a grupo criminal ‘Los Cerdos’ en Edomex; se dedicaban al secuestro exprés

Ecatepec, EDOMEX.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó la desmantelación del grupo delictivo “Los Cerdos”, que está relacionado con delitos como secuestro exprés con fines de robo, extorsión y robo de vehículo.

Su zona de operación se registra principalmente en municipios del norponiente del Valle de México como Axapusco, Ecatepec, Nopaltepec, San Martín de las Pirámides, Teotihuacán, incluso en el estado de Hidalgo.

La dependencia mexiquense confirmó que en distintos operativos, cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de cuatro sujetos identificados como Juan “N”, alias “El Cerdo”; Diego Bladimir “N”; Óscar “N”; y Raúl “N”, posibles integrantes de “Los Cerdos”.

¿Quiénes son los integrantes de ‘Los Cerdos’ que fueron detenidos?

Juan “N”, alias “El Cerdo”, es considerado el líder de dicha banda. El primer hecho delictivo se registró el 13 de julio de 2026, cuando la víctima viajaba a bordo de su vehículo por calles del municipio de Tecámac.

En ese momento, presuntamente, Juan “N”, alias “El Cerdo”, y tres sujetos más, actualmente detenidos por un hecho delictivo diverso, habrían interceptado a la víctima para someterla y desapoderarla de la unidad, para posteriormente huir del lugar.

La otra acción ilícita se habría efectuado el 3 de agosto del año en curso, en Axapusco, cuando Diego Bladimir “N” y otro sujeto, ya vinculado a proceso, vestían como policías municipales y viajaban a bordo de una unidad que simulaba ser oficial.

Ambos habrían interceptado a las víctimas bajo el argumento de realizar una inspección de seguridad protocolaria; posteriormente, arribaron Óscar “N” y Raúl “N”, quienes presuntamente las habrían amenazado y robado sus pertenencias, además de obligarlas a realizar diversas transferencias bancarias.

En este mismo hecho, mientras esperaban instrucciones de su presunto “jefe”, uno de los sujetos habría abusado sexualmente de una de las víctimas.

Además, los implicados habrían despojado a las víctimas del automóvil y las liberaron en el municipio de Axapusco.

¿Qué se sabe sobre la banda ‘Los Cerdos’?

Tras las denuncias, el agente del Ministerio Público comenzó las investigaciones e identificó a los probables responsables. Por ello, obtuvo las órdenes de aprehensión en contra de los cuatro sujetos: una por el delito de robo de vehículo con violencia, y tres más por secuestro exprés con fines de robo y extorsión.

Juan “N”, alias “El Cerdo”, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, mientras que Diego Bladimir “N”, Óscar “N” y Raúl “N” fueron recluidos en el Centro Penitenciario de Otumba, donde quedaron a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

En el caso del delito de robo de vehículo con violencia, podría ser de hasta 39 años de prisión, mientras que por los delitos de secuestro exprés con fines de robo y extorsión podría ser de hasta 100 años.

La Fiscalía también detuvo a Gabriel “N” y a Deni “N”, quienes están investigados por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de robo y haber ejecutado contra la víctima violencia sexual el pasado 3 de agosto en el municipio de Axapusco, por lo que ya enfrentan un proceso legal.

A estos sujetos, además, les fue cumplimentada una orden de aprehensión en reclusión por su posible participación en el delito de robo de vehículo con violencia en el municipio de Axapusco, cuando habrían despojado de su vehículo a la víctima luego de tener un percance en uno de los neumáticos de la unidad.

Esto la obligó a detener la marcha. Fue en ese momento cuando los presuntos delincuentes señalados, quienes portaban armas de fuego, la desapoderan del vehículo y huyeron del lugar.