Paro del Poder Judicial: Trabajadores protestan en varios estados contra evaluaciones de desempeño

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron un paro de labores este viernes 6 de noviembre en al menos 40 sedes de varios estados del país, para expresar su rechazo al nuevo esquema de evaluación de desempeño derivado de la reforma judicial de septiembre de 2024.

Desde la madrugada de este viernes, trabajadores sindicalizados se instalaron a las afueras de sus centros de trabajo y prepararon movilizaciones en diferentes puntos, incluida la capital del país.

“Lo único que va a hacer que regresemos a nuestra oficina va a ser que la Oficina de Administración Judicial deje sin efectos ese acuerdo y que no se nos aplique. Que nos evalúen, sí, pero que hagan otro acuerdo”, dijo una inconforme.

Trabajadores denuncian sanciones por evaluaciones

El acuerdo al que se refieren los trabajadores del Poder Judicial establece evaluaciones para diciembre y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Sin embargo, los inconformes denuncian que incluye sanciones que afectan sus derechos laborales.

De acuerdo con los trabajadores, los resultados de las evaluaciones podrían abrir la puerta a despidos. Aseguran que no se oponen a una evaluación que permita mejorar la institución, sino a las posibles represalias.

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación con sede en Toluca caminaron por la avenida Alfredo del Mazo hasta arribar a Paseo Tollocan, en donde bloquearon ambos carriles frente a las Torres Bicentenario y posteriormente caminaron en el carril de alta con dirección a CDMX. (Cuartoscuro) (Crisanta Espinosa Aguilar)

Tabasco

Alrededor de mil 200 trabajadores del décimo circuito del PJF suspendieron labores de manera indefinida en Villahermosa, Tabasco, y realizaron un bloqueo parcial de la avenida Gregorio Méndez, en rechazo al nuevo régimen de evaluación del desempeño laboral.

Por su parte, José Felipe Ochoa Landero, representante del Sindicato de Renovación del Poder Judicial de la Federación, advirtió que las movilizaciones podrían intensificarse si no reciben respuesta de las autoridades.

“Esta movilización no va a ser pasiva, va a ser una movilización activa”, sostuvo, al advertir que podrían cerrar calles, avenidas e instalaciones del Poder Judicial.

Otros estados donde protestan

Ciudad de México

Estado de México

Michoacán

Sinaloa

Oaxaca

Yucatán

Puebla

Chiapas

Guerrero

Nuevo León

Guanajuato

Baja California.

OAJ rechaza que peligren los empleos

Luego de que trabajadores del Poder Judicial de la Federación comenzaron las movilizaciones, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) negó que la evaluación ponga en riesgo los empleos.

Las autoridades aseguraron que se trata de una medida de diagnóstico, sin consecuencias individuales. Según el OAJ, el ejercicio se centrará en identificar necesidades de capacitación y mejorar el servicio de impartición de justicia.

“La evaluación no pone en riesgo la permanencia de ninguna persona que forma parte de la carrera judicial (...) será exclusivamente diagnóstica, no implicará aprobación ni reprobación (...). Su propósito es identificar necesidades de capacitación, fortalecer los conocimientos profesionales y mejorar el servicio de impartición de justicia”, aclaró.

Aunque el OAJ manifestó su disposición al diálogo, no planteó la posibilidad de modificar el esquema de evaluaciones. “Es una obligación legal a cumplir para identificar necesidades”, reiteró.