¡Por inclumplidos! Edomex retirará concesión a empresas que no den mantenimiento a carreteras

Delfina Gómez explicó que la revisión contempla el cumplimiento de los contratos privados.

Ante las constantes quejas ciudadanas por baches y deterioro de vialidades, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez abrió la posibilidad de retirar concesiones a empresas privadas que incumplan con el mantenimiento de carreteras en el Estado de México.

La mandataria señaló que los contratos estarán sujetos a una evaluación y que las compañías deberán responder por las obligaciones adquiridas.

Entre las vialidades con mayores problemas de mantenimiento destacan Periférico Norte, Periférico Oriente, Paseo Tollocan y Matlazincas, donde la Junta de Caminos estatal ha intervenido ante la falta de capacidad de las empresas responsables.

Delfina Gómez explicó que la revisión contempla el cumplimiento de los contratos privados, las condiciones actuales de las carreteras y los avances del programa de reconstrucción dividido en cuatro etapas.

Los resultados serán presentados a la presidenta Claudia Sheinbaum.

También destacó las mejoras en mil 638 kilómetros de carreteras del sur mexiquense, particularmente en las regiones de Tejupilco e Ixtapan de la Sal, donde los trabajos de rehabilitación comenzaron a principios de año.

Además, señaló que la entidad no contaba con un plan de rescate carretero de esta magnitud desde hace más de cuatro décadas.

La gobernadora estimó que el programa de rehabilitación carretera supera el 50 por ciento de avance y dejó claro que las empresas concesionarias deberán cumplir sus contratos con la misma puntualidad con la que exigen las obligaciones del gobierno.