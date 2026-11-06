Bacheo intensivo en Edomex: Repararán en 60 días el equivalente a recorrer 2 veces la Línea 9 del Metro

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, puso en marcha un programa de bacheo para reparar los daños en calles y avenidas de la entidad durante noviembre y diciembre, como parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”.

Durante este periodo, se intervendrán 275 mil metros cuadrados de superficie dañada, una extensión equivalente a recorrer dos veces la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México. Los trabajos tendrán una inversión de 300 millones de pesos y beneficiarán a más de 4.5 millones de mexiquenses.

“Como un acto de justicia social y cumpliendo lo que dije en mi Tercer Informe de Gobierno, seguimos trabajando para mejorar nuestras vialidades”, expresó la mandataria desde la calle Leona Vicario, en Toluca, donde arrancaron los trabajos.

Las labores se realizarán a través de la Junta de Caminos del Estado de México. Para el Valle de Toluca se destinarán 60 millones de pesos, con los que se atenderán vialidades en beneficio de más de 1.7 millones de personas.

La Gobernadora Delfina Gómez adelantó que próximamente se realizarán trabajos en las avenidas Salvador Díaz Mirón y Tecnológico, el Camino Puente Grande-Las Ánimas y la carretera Metepec-Zacango. Además, informó que se analiza el reencarpetamiento de la carretera Toluca-Palmillas.

La mandataria también llamó a los ayuntamientos a destinar recursos al mantenimiento de sus vialidades para ampliar el número de calles atendidas.

Este programa se suma a los trabajos de reencarpetamiento que el Gobierno estatal ha realizado a lo largo de este año con más de 400 kilómetros de carreteras y vialidades intervenidas. Entre las principales obras destacan 108 kilómetros del Periférico Norte, 4.72 kilómetros del Periférico Oriente, 22.5 kilómetros de Avenida Central y 40 kilómetros de la Vía Morelos, entre otros.

NUMERALIA

• 300 millones de pesos: inversión destinada al programa de bacheo.

• 60 días: periodo de ejecución, durante noviembre y diciembre de 2026.

• 275 mil metros cuadrados: superficie que será reparada.

• 4.5 millones de personas: habitantes beneficiados en el Estado de México.