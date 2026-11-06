No olvides el impermeable: CDMX y Edomex esperan temperaturas frescas y chubascos este sábado

Autoridades piden a la población tomar precauciones ante las posibles lluvias y el viento. (Foto: Cuartoscuro)

El sábado 7 de noviembre, el Valle de México tendrá un clima variado, con mañanas frescas y tardes templadas.

Se esperan cielos nublados y una probabilidad de chubascos, especialmente en el Estado de México.

Autoridades piden a la población tomar precauciones ante las posibles lluvias y el viento.

¿Qué temperaturas habrá en CDMX y Edomex mañana?

En Ciudad de México, la temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 23°C, con un cielo predominantemente nublado. Para Toluca, se anticipa un día más fresco, con una mínima de 6°C y una máxima de 19°C, bajo un cielo medio nublado.

Los habitantes de Naucalpan experimentarán temperaturas entre los 10°C y 22°C, con cielo medio nublado. Por su parte, Ecatepec tendrá un rango de 10°C a 24°C, siendo la ciudad con la máxima más alta, y un cielo despejado la mayor parte del día.

¿Lloverá este sábado en la CDMX y Edomex?

Sí, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que una vaguada en niveles altos y la entrada de humedad del Pacífico harán que haya chubascos con descargas eléctricas y posible granizo en el Valle de México. Hay probabilidad de lluvias fuertes en zonas del Estado de México.

(Carachure Bautista Jesús)

Las condiciones del clima indican que el viento soplará a unos 4 km/h en Ciudad de México y Naucalpan, mientras que en Ecatepec será de 6 km/h. Estas lluvias fuertes podrían causar aumento en ríos, deslaves e inundaciones, por lo que es importante estar alerta.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 7 de noviembre: Máxima de 23°C, mínima de 10°C, poco nuboso, viento de 5 km/h.

Domingo 8 de noviembre: Máxima de 23°C, mínima de 11°C, cielo nublado, viento de 4 km/h.

Lunes 9 de noviembre: Máxima de 23°C, mínima de 11°C, cielo nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia general para el inicio de la semana es de temperaturas estables, con máximas alrededor de los 23°C y mínimas que variarán entre los 10°C y 11°C. El cielo se mantendrá nublado, lo que sugiere más días con clima fresco y posibles lluvias ligeras en la región.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en el Valle de México?

Ante la posibilidad de lluvias y vientos fuertes, se recomienda a los habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México asegurar objetos que puedan caer.

También es importante no cruzar calles con corrientes de agua y estar atento a los avisos de Protección Civil para evitar riesgos.

Para cuidar la salud, se sugiere hidratarse bien, especialmente si se realizan actividades al aire libre. Es buena idea llevar un paraguas o impermeable. Las autoridades piden precaución al conducir en carreteras mojadas, ya que la visibilidad podría reducirse por la lluvia.

¿Dónde consultar las fuentes oficiales del pronóstico?

La información sobre el clima se basa en los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Protección Civil. Para más detalles y actualizaciones en tiempo real, se puede consultar sus sitios web oficiales. Es fundamental seguir sus recomendaciones para la seguridad de todos.

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