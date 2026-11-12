¿Tendremos Mundial Femenil en México? Estos son los estadios propuestos y la fecha de oficialización

¡Otro ‘¿y si sí?’ a la vista! Luego del fervor que provocó entre los mexicanos la celebración de algunos partidos del Mundial 2026 en el país, se acerca la posible organización de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031 con México como coanfitrión.

Y es que la candidatura conjunta de México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica fue aprobada por la FIFA y es la única que se presentará ante el Congreso extraordinario de la organización a finales de este mes para ser votada.

¿Cómo sería el Mundial Femenil 2031 en México?

La candidatura conjunta de Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica para albergar el Mundial Femenil de 2031 prevé ampliar el número de participantes de 32 a 48 selecciones.

De acuerdo con el informe de evaluación de la candidatura publicado por la FIFA, la propuesta conjunta de las cuatro naciones tiene una base sólida, después de que Estados Unidos fue coanfitrión del Mundial 2026 junto con México y Canadá, así como del Mundial de Clubes en 2025.

“La candidatura cumple con los requisitos mínimos de organización”, presumió la FMF en sus redes sociales. La propuesta multinacional obtuvo 4.4 puntos de cinco posibles.

La candidatura de 2031 incluye 20 estadios propuestos como sedes en los cuatro países: 14 en Estados Unidos, cuatro en México, uno en Jamaica y otro en Costa Rica. Uno de los estadios incluidos en la propuesta, el nuevo RFK Stadium en Washington, D. C., que aún no se ha construido.

De acuerdo con ESPN, los estadios propuestos podrían ser reducidos a 16 o menos. En el caso de México, los estadios propuestos son:

Estadio Banorte (Ciudad de México; América, Cruz Azul y Atlante).

Estadio Akron (Zapopan, Jalisco; Chivas).

Estadio BBVA (Guadalupe, Nuevo León; Rayados de Monterrey).

TSM Corona (Torreón, Coahuila; Santos Laguna).

Sin embargo, Estados Unidos se quedaría nuevamente con la final del torneo, pues los cuatro estadios considerados para albergarla son el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta; el AT&T Stadium, a las afueras de Dallas; el SoFi Stadium, en Los Ángeles, y el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey.

Se espera que el torneo femenil de 2031 atraiga a 4.5 millones de aficionados.

¿Cuándo se define si el Mundial Femenil 2031 es en México?

Según dio a conocer la FIFA, la candidatura será presentada ante el Congreso extraordinario durante una videoconferencia que se realizará el próximo 23 de noviembre.

En esta reunión, se prevé que “las federaciones miembro de la FIFA adopten una decisión sobre las anfitrionas de las dos ediciones”, en referencia a la de 2031 y también la de 2035.

Esto sabemos sobre el Mundial Femenil de 2035

En cuanto a la edición posterior a la de 2031, la candidatura del Reino Unido e Irlanda para organizar la Copa Mundial Femenina de 2035 también superó la evaluación de la FIFA y cumplió con los requisitos mínimos de organización, por lo que, de igual forma, será presentada ante el Congreso extraordinario en la misma fecha.

La propuesta conjunta está integrada por las federaciones de Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales, y será planteada después de realizar inspecciones en los países participantes y analizar aspectos como infraestructura, servicios, sostenibilidad, derechos humanos y viabilidad comercial.

De esta manera, la candidatura británica quedó también como la única propuesta para albergar el Mundial de 2035, por lo que su designación queda en manos de las federaciones miembro de la FIFA.

¿Cuándo es el próximo Mundial Femenil?

La Copa Mundial Femenina de 2027 se celebrará en Brasil del 24 de junio al 25 de julio, en lo que será la décima edición del torneo y la primera que tendrá como sede a un país de Sudamérica. La competencia contará con 32 selecciones y 64 partidos distribuidos en ocho ciudades: Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador y São Paulo.

El mítico Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, albergará tanto el partido inaugural, con Brasil como protagonista, como la final del campeonato. La selección brasileña buscará conquistar su primer título mundial ante su afición, mientras que España llegará como vigente campeona, después de imponerse en la edición de 2023, disputada en Australia y Nueva Zelanda.

México y Estados Unidos habían presentado una propuesta para contender por esta edición pero dimitieron para posteriormente presentar la propuesta de 2031.