América vs. Toluca EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver los cuartos de final de la Liga MX Femenil HOY?

A pesar de terminar líder del grupo B de la Liga MX Femenil, América será local en el partido de ida de los cuartos de final ante Toluca. (Foto: ChatGPT)

¡Las ‘Diablas Rojas’ quieren revancha! América y Toluca vuelven a encontrarse en la Liguilla de la Liga MX Femenil, ahora en los cuartos de final del Apertura 2026. El conjunto mexiquense buscará dejar atrás la humillación que sufrió ante las ‘Águilas’ en el torneo anterior, cuando recibió 11 goles en una eliminatoria que terminó a favor de las azulcremas.

Sin embargo, Toluca tendrá una oportunidad poco habitual en la fiestra grande del futbol mexicano. América, que terminó como líder del Grupo B, jugará primero como local y cerrará la serie como visitante, después de acordar con el cuadro escarlata un intercambio de localías debido a los compromisos del Estadio Banorte con la NFL en México.

El equipo dirigido por Ángel Villacampa llega con 4 victorias consecutivas y una de las mejores ofensivas del campeonato. Del otro lado, las ‘Diablas Rojas’ de Édgar Dueñas intentarán recuperar el nivel que les permitió clasificar a la Liguilla, después de cerrar la fase regular con 2 encuentros sin ganar.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO América vs. Toluca Femenil?

El partido de ida entre América y Toluca se juega este miércoles 11 de noviembre en el Estadio Banorte, donde las ‘Águilas’ buscarán aprovechar su localía para conseguir una ventaja de cara al encuentro de vuelta en territorio mexiquense.

Partido : América vs. Toluca Femenil.

: América vs. Toluca Femenil. Torneo: Cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.

Fecha : Miércoles 11 de noviembre.

: Miércoles 11 de noviembre. Horario : 19:00 horas, tiempo del centro de México.

: 19:00 horas, tiempo del centro de México. Sede : Estadio Banorte.

: Estadio Banorte. Transmisión: Canal 9, TUDN y ViX.

El partido de vuelta está programado para el domingo 15 de noviembre, a las 21:10 horas, en el Estadio Nemesio Diez.

Cabe aclarar que, aunque América cedió la localía para el encuentro definitivo, conserva la ventaja deportiva por su mejor posición en la fase regular, en caso de empate en el marcador global.

¿Cuáles son las posibles alineaciones de América y Toluca Femenil?

Ángel Villacampa podría realizar modificaciones en su alineación para el inicio de la Liguilla, particularmente ante la disponibilidad de Irene Guerrero y Kimberly Rodríguez, quienes regresan como alternativas para el conjunto azulcrema.

América Femenil:

Itzel Velasco.

Jana Gutiérrez.

Karina Rodríguez.

Isa Haas.

Mariela Ramos.

Nancy Antonio.

Gabriela García.

Alexa Soto.

Scarlett Camberos.

Montserrat Saldívar.

Geyse Ferreira.

Toluca Femenil:

Valeria Martínez.

Karla Martínez.

Abby Erceg.

Brenda Díaz.

Deneisha Blackwood.

Amandine Henry.

Yamile Franco.

Betzy Cuevas.

Faustine Robert.

Diana Guatemala.

Eugénie Le Sommer.

¿Cómo llegan América y Toluca a los cuartos de final?

El camino del América Femenil rumbo al bicampeonato comienza después de que el conjunto de Coapa terminara como líder del Grupo B con 37 puntos, producto de 12 victorias, un empate y una derrota. La ofensiva azulcrema fue una de las más destacadas del torneo, con 63 goles a favor, mientras que su defensa apenas permitió 13 anotaciones durante la fase regular.

Las ‘Águilas’ cerraron la fase regular con 4 triunfos consecutivos, entre ellos las goleadas de 7-0 sobre Atlético de San Luis y 6-0 ante Atlante. En su último compromiso, el conjunto azulcrema derrotó 3-1 a Guadalajara en el Clásico Nacional, resultado que le permitió llegar a los cuartos de final con una racha positiva.

Entre las principales figuras del América destacan Geyse Ferreira, campeona de goleo del torneo con 21 anotaciones; Scarlett Camberos, nominada al Balón de Oro Femenil; y Montserrat Saldívar, quienes conforman una de las ofensivas más peligrosas del campeonato.

Toluca terminó en el cuarto puesto del Grupo A con 27 puntos, después de registrar 8 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Aunque las mexiquenses aseguraron su clasificación varias semanas antes del cierre del torneo, terminaron la fase regular con una derrota de 3-2 ante Chivas y un empate 1-1 frente a Querétaro.

Uno de los principales antecedentes entre ambos equipos en la Liguilla ocurrió en las semifinales del Clausura 2026, cuando América aplastó a Toluca con un marcador global de 11-4. Las azulcremas ganaron 7-1 en el Estadio Nemesio Diez y posteriormente se impusieron 4-3 en el encuentro de vuelta.

Ahora, las ‘Diablas Rojas’ tendrán una nueva oportunidad de enfrentar al equipo que las dejó fuera de la final. Toluca necesita dejar atrás sus demonios para superar a una de las ofensivas más temibles del torneo, mientras que América buscará emprender el vuelo rumbo a su cuarta estrella.

Pachuca vs. Monterrey ¿Cómo llegan ambos equipos a los cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Mientras América y Toluca se preparan para su encuentro de ida, Pachuca y Monterrey protagonizan otra de las eliminatorias de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Las Tuzas buscarán cobrar revancha ante las Rayadas, después de que el conjunto regiomontano las eliminó en las semifinales del Clausura 2026 con un marcador global de 4-3.

Monterrey llega como líder del Grupo A con 37 puntos y una racha positiva que se extendió desde la Jornada 4, cuando sufrió su última derrota ante León. El equipo dirigido por Amandine Miquel cerró la fase regular con una victoria de 2-1 sobre las Bravas de Juárez y buscará aprovechar su experiencia en la Liguilla, instancia a la que clasificó por 17 torneos consecutivos.

Las Tuzas del Pachuca terminaron en el cuarto lugar del Grupo B con 19 puntos, después de una fase regular complicada. Las Thidalguenses recuperaron terreno bajo la dirección de Montserrat Tomé y consiguieron 3 victorias consecutivas en el cierre del campeonato, incluida una de 4-3 ante Puebla que les permitió asegurar su clasificación. Charlyn Corral, con 11 goles, fue su principal referente ofensivo.

El partido de ida entre Pachuca y Monterrey se juega este miércoles 11 de noviembre, a las 21:00 horas, en el Estadio Hidalgo, a través de plataformas de streaming.

La vuelta está programada para el domingo 15 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Estadio BBVA, donde Rayadas tendrá la ventaja deportiva en caso de empate global.