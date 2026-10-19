ALTA ‘balconea’ a México: Alerta que será más caro vistarlo por sus tasas más altas para extranjeros

El incremento al Derecho de No Residente, planteado en una decena de dólares más a partir del siguiente año, colocará a México como el país más costoso en cuanto a carga impositiva trasladada a los turistas extranjeros, advirtió la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

“Es preocupante que un país como México, que a nivel global es visto como un destino turístico, que sus impuestos sean tan altos. Venir a México es caro y estás empujando (con el alza de tasas) al viajero a otro destino o a un competidor en la región”, señala en entrevista Peter Cerdá, director general de la Asociación.

El gobierno mexicano ha replanteado el aumento a este cobro, que estaba previsto inicialmente en 35 por ciento, pero lo ha reducido a la mitad. No obstante, este incremento considerado en la miscelánea fiscal del año próximo colocaría a México como el más caro para el turista extranjero.

El aumento de 10 dólares al DNR implicaría que, solo por tasas e impuestos, los turistas que deseen visitar el país tendrán que pagar 141 dólares por este concepto.

México registra los costos más altos para viajeros, alertan

“México ya registra los costos más altos de los mercados analizados, con cerca de 131 dólares por pasajero extranjero. Con el aumento propuesto del DNR, esa cifra sube a 141 dólares (...) Cada costo adicional al tiquete reduce la competitividad y pone en riesgo empleos, inversión y turismo”, refirió Peter Cerdá, director general de la ALTA en el marco del Foro Anual que se realiza en la Ciudad de México.

En contraparte, países como Chile o Perú tienen tasas aeroportuarias que no rebasan los 30 dólares para los viajeros internacionales que ingresan a sus países.

Las tasas aeroportuarias y gubernamentales continúan siendo un reto en la región latinoamericana, que continúan viendo a la aviación como una fuente no impositiva para captar recursos, además de mejorar los balances públicos anuales.

En México, el DNR no está relacionado directamente con el estímulo al turismo, como sí lo está en otros países de la región como República Dominicana.

En cambio, los recursos captados por el cobro de esta tarifa, que ascenderá a casi 50 dólares por pasajero, alimenta las empresas paraestatales controladas por el ejército, como el Grupo Mundo Maya, el Tren Maya, entre otras, que a través de un Fideicomiso reciben millonarios recursos pese a operar con pérdidas operativas.