Se les cayó el teatrito: Multan a empresa con 189 mil pesos por mentir en licitaciones del AIFA

La sanción fue publicada en el DOF y la empresa quedó inscrita en el Directorio de Proveedores Sancionados. (Foto: SRE / Cuartoscuro)

Hermano, cayó la ley... Una empresa constructora fue sancionada con una multa de 189 mil 170 pesos y una inhabilitación de cuatro meses para participar en contratos públicos, tras confirmarse que presentó información falsa en los procesos de licitación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través del Órgano Interno de Control del AIFA, anunció este viernes la imposición de la sanción a Lax Constructora, S.A. de C.V. por irregularidades detectadas en dos Licitaciones Públicas Nacionales Electrónicas.

De acuerdo con el comunicado oficial, la empresa presentó documentación falsa para acreditar el cumplimiento de una norma sobre Igualdad Laboral y No Discriminación (NMX‑R‑025‑SCFI‑2025), requisito indispensable para participar en los procedimientos para la contratación del “Servicio de Mantenimiento a Instalaciones Arquitectónicas (Segunda convocatoria)”.

Las dos licitaciones en las que participó la constructora fueron identificadas con los números LA‑07‑HZI‑007HZI999‑N‑64‑2025 y LA‑07‑HZI‑007HZI999‑N‑79‑2025, ambas vinculadas a servicios de mantenimiento para el AIFA.

La sanción fue notificada a la compañía el 27 de enero de 2026, y su publicación se realizó este 6 de febrero en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que formaliza la penalización dentro del marco legal vigente.

Además de la multa económica, Lax Constructora fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que impide su participación en nuevos procedimientos de contratación con cualquier dependencia de la Administración Pública Federal mientras dure la inhabilitación.

La Secretaría Anticorrupción subrayó que las medidas se emitieron “con apego a derecho y en protección del interés público”, y señaló que la empresa tiene derecho a impugnar la resolución, aunque advirtió que defenderá “con firmeza” la sanción.

¿Qué es el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados?

Cuando una empresa queda registrada en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, significa que ha sido sancionada por incumplir la ley en contrataciones públicas. Este registro sirve para evitar que proveedores con antecedentes de irregularidades puedan acceder a nuevos contratos con dependencias federales.

El directorio es administrado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y en él se incluyen datos sobre la sanción, la duración de la inhabilitación y la multa impuesta. Esto permite a las entidades públicas verificar rápidamente la confiabilidad de los proveedores antes de adjudicarles un contrato, fortaleciendo la transparencia y la legalidad en la contratación pública.

Estar registrado en este directorio tiene implicaciones directas: mientras dure la inhabilitación, la empresa o proveedor no puede participar en licitaciones ni recibir adjudicaciones directas de contratos federales, lo que protege al erario y desalienta prácticas de corrupción o fraude en las adquisiciones del Estado.