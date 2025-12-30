Zapatos con clavos, molcajetes y huesos, parte del equipaje ‘exótico’ de pasajeros del AIFA

El AIFA es el único megaproyecto del expresidente Andrés Manuel López Obrador que ya genera ganancias.

Tacos de billar, ollas de cocina, molcajetes, zapatos con clavos y hasta huesos son algunos de los objetos raros que los pasajeros del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) han intentado pasar, pero se han quedado en el intento.

En el Aeropuerto de Santa Lucía destaca que en la zona de abordaje están instaladas unas enormes vitrinas, en las que se exponen objetos en gran tamaño, como el molcajete.

No es que la Secretaría de la Defensa Nacional, dueña del AIFA, quiere exhibir piezas clásicas mexicanas cual si fuera museo sino que los molinos de piedra entran en la lista de objetos prohibidos de subir a un vuelo, y su exhibición es un recordatorio visual que abona a “evitar contratiempos durante la inspección en los filtros de seguridad”.

¿Qué objetos están prohibidos en vuelos que salen del AIFA?

En respuesta a una solicitud de transparencia, el AIFA presentó el listado de objetos raros que ha encontrado a los pasajeros.

Patinetas con baterías Remos para embarcación Trofeos Zapatos con clavos Instrumentos musicales Paraguas Encendedores Velas Cohetes Snaps Encendedores con forma de granada Bebidas alcohólicas Mole Termómetros Jeringas Huesos Sombrillas de playa Spinners Licuadoras Réplicas de armas de fuego Armas de juguete Herramientas de trabajo Cadenas Tijeras Bates de beisbol Cañas de pescar Casco de moto Raquetas Pelotas de golf Sartenes Arcos Flechas Esposas Cinta canela Cubiertos Platos Cortaúñas Sacacorchos Cuchillos Machetes Alambre Objetos religiosos Cinturones Bisutería

Los objetos prohibidos en los vuelos están determinados por la Agencia Federal de Aviación Civil, y busca “prevenir actos de interferencia ilícita y asegurar la aviación civil”.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) también cuenta con dichas vitrinas, y explicó la razón del molcajete monumental.

“Se muestra un molcajete ya que es un artículo común que se puede adquirir como un souvenir o artículo de colección en la Ciudad de México o en localidades vecinas, y que de acuerdo a la normatividad nacional vigente que emite la autoridad aeronáutica nacional la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Federal de Aeronáutica Civil (AFAC), es considerado como un artículo contundente”.

Explicó que en caso de ser encontrados, se informa al pasajero que deberán ser transportados en equipaje documentado. Los objetos que son dejados por los pasajeros se concentran en un almacén del AICM.

La Secretaría de Marina, que se encarga de la operación de los aeropuertos, cuenta con un listado de objetos prohibidos. Algunos de ellos resultan curiosos: Por ejemplo, el pasajero puede subir al avión con chocolates en barra, pero no con una Nutella, chocolate liquido o cajeta.