Zapatos con clavos, molcajetes y huesos, parte del equipaje ‘exótico’ de pasajeros del AIFA

Estos y más objetos están incluidas en la lista de pertenencias que no pueden ser llevadas por los pasajeros que vuelan desde el Aeropuerto en Santa Lucía.

El AIFA es el único megaproyecto del expresidente Andrés Manuel López Obrador que ya genera ganancias. (Cuartoscuro)
Por Diana Benítez

Tacos de billar, ollas de cocina, molcajetes, zapatos con clavos y hasta huesos son algunos de los objetos raros que los pasajeros del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) han intentado pasar, pero se han quedado en el intento.

En el Aeropuerto de Santa Lucía destaca que en la zona de abordaje están instaladas unas enormes vitrinas, en las que se exponen objetos en gran tamaño, como el molcajete.

No es que la Secretaría de la Defensa Nacional, dueña del AIFA, quiere exhibir piezas clásicas mexicanas cual si fuera museo sino que los molinos de piedra entran en la lista de objetos prohibidos de subir a un vuelo, y su exhibición es un recordatorio visual que abona a “evitar contratiempos durante la inspección en los filtros de seguridad”.

¿Qué objetos están prohibidos en vuelos que salen del AIFA?

En respuesta a una solicitud de transparencia, el AIFA presentó el listado de objetos raros que ha encontrado a los pasajeros.

  1. Patinetas con baterías
  2. Remos para embarcación
  3. Trofeos
  4. Zapatos con clavos
  5. Instrumentos musicales
  6. Paraguas
  7. Encendedores
  8. Velas
  9. Cohetes
  10. Snaps
  11. Encendedores con forma de granada
  12. Bebidas alcohólicas
  13. Mole
  14. Termómetros
  15. Jeringas
  16. Huesos
  17. Sombrillas de playa
  18. Spinners
  19. Licuadoras
  20. Réplicas de armas de fuego
  21. Armas de juguete
  22. Herramientas de trabajo
  23. Cadenas
  24. Tijeras
  25. Bates de beisbol
  26. Cañas de pescar
  27. Casco de moto
  28. Raquetas
  29. Pelotas de golf
  30. Sartenes
  31. Arcos
  32. Flechas
  33. Esposas
  34. Cinta canela
  35. Cubiertos
  36. Platos
  37. Cortaúñas
  38. Sacacorchos
  39. Cuchillos
  40. Machetes
  41. Alambre
  42. Objetos religiosos
  43. Cinturones
  44. Bisutería

Los objetos prohibidos en los vuelos están determinados por la Agencia Federal de Aviación Civil, y busca “prevenir actos de interferencia ilícita y asegurar la aviación civil”.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) también cuenta con dichas vitrinas, y explicó la razón del molcajete monumental.

“Se muestra un molcajete ya que es un artículo común que se puede adquirir como un souvenir o artículo de colección en la Ciudad de México o en localidades vecinas, y que de acuerdo a la normatividad nacional vigente que emite la autoridad aeronáutica nacional la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Federal de Aeronáutica Civil (AFAC), es considerado como un artículo contundente”.

Explicó que en caso de ser encontrados, se informa al pasajero que deberán ser transportados en equipaje documentado. Los objetos que son dejados por los pasajeros se concentran en un almacén del AICM.

La Secretaría de Marina, que se encarga de la operación de los aeropuertos, cuenta con un listado de objetos prohibidos. Algunos de ellos resultan curiosos: Por ejemplo, el pasajero puede subir al avión con chocolates en barra, pero no con una Nutella, chocolate liquido o cajeta.

