Chofer de Uber desaparece en Edomex tras viaje al AIFA: Esto se sabe del caso de César Arturo

César Arturo Sánchez Sánchez fue visto por última vez en Ecatepec el pasado 4 de diciembre. (Foto: Comisión Nacional de Búsqueda)

Este sábado 13 de diciembre se cumplen diez días desde que César Arturo Sánchez Sánchez, un conductor de la aplicación Uber, fue visto por última vez tras realizar un viaje al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y regresar por una ruta que conecta con Ecatepec, sin que hasta ahora se tenga rastro de su paradero.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 4 de diciembre, alrededor de las 7:00 horas, cuando César Arturo, de 40 años, informó a su familia dónde se encontraba mientras circulaba por el Camino Libre a Tonanitla, una vialidad cercana al aeropuerto.

Las últimas pistas tras la desaparición de César Arturo

Incluso les envió un video de su ubicación exacta en tiempo real (la nueva vía que conecta desde el ‘Puente de Fierro’ en Ecatepec) antes de que la comunicación se interrumpiera sin explicación. Desde ese momento, no se ha vuelto a saber nada de él.

Familiares y amigos señalan que el conductor acudió a dejar un pasaje en el AIFA, según lo que él mismo reportó poco antes de desaparecer. Después de perder contacto, la familia presentó una denuncia por desaparición ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La desaparición de César Arturo ha generado alarma entre sus familiares y compañeros, quienes temen que su vida corra peligro, por lo que piden ayuda para encontrarlo lo más pronto posible.

Las autoridades difundieron una ficha de búsqueda con las características físicas y señas particulares de César Arturo para facilitar su localización:

Es de complexión robusta, mide alrededor de 1.70 metros, tez morena, con barba de candado, perforaciones en ambas orejas y tatuajes particulares (un volante en la muñeca izquierda y un diagrama de cambios en la mano derecha), además de una cicatriz abdominal por cirugía.

En cuanto a su vestimenta, su familia describió que aquel día llevaba una sudadera color gris tipo deportiva, playera gris con rayas blancas y negras y pantalón de mezclilla azul.

Su vehículo, un Kia azul metálico modelo 2024 con placas NFH-228-A del Estado de México, también forma parte de la búsqueda activa. Familiares han solicitado a cualquier persona que lo haya visto o tenga información sobre la unidad que lo reporte inmediatamente a las autoridades correspondientes.

La comunidad ha difundido la ficha de búsqueda en redes sociales con la esperanza de que la visibilidad del caso ayude a esclarecer el paradero del conductor. “Si reconocen su auto o lo ven circulando, por favor repórtenlo, cualquier información ayuda”, se lee en llamados públicos hechos por familiares.