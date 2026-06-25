Gaby Spanic pide ayuda humanitaria para Venezuela tras terremotos: ‘Mi país no está preparado’

Gaby Spanic aseguró estar ‘destrozada’ luego de los terremotos en Venezuela, ya que amigos suyos perdieron sus hogares. (Foto: Cuartoscuro/EFE)

Gaby Spanic, actriz conocida por sus papeles en telenovelas mexicanas como La usurpadora, lamentó la situación que atraviesa Venezuela —país del que es originaria— luego de los terremotos registrados este 24 de junio.

Los sismos que afectaron a Venezuela fueron de magnitud 7.5 y 7.2, con una diferencia de 40 segundos entre sí, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Se trató de un fenómeno conocido como ‘doblete sísmico’.

Hasta el momento, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, informó que el número de personas fallecidas aumentó a 188; además, se tiene un registro de mil 520 heridos y 200 ciudadanos atrapados entre los escombros.

Gaby Spanic pidió ayuda para su país ante los terremotos que se presentaron este miércoles. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo Gaby Spanic de los terremotos en Venezuela?

La actriz de Soy tu dueña utilizó sus redes sociales para hablar sobre la situación que vive su país, donde aseguró estar profundamente conmovida: “Estoy destrozada y agotada”, expresó.

Gaby explicó que, a través de internet, ha visto que sus compatriotas enfrentan una situación grave e incluso ha conversado con personas que perdieron sus hogares tras los dos terremotos.

En su reporte más reciente, Jorge Rodríguez informó que 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas. Además, se tiene un registro de 2 mil 927 familias damnificadas.

“Ha sido un desastre natural muy fuerte. Veo imágenes, escucho, observo y hablo con muchos hermanos venezolanos; ha sido muy duro”, compartió en sus historias de Instagram, donde agregó: “Hoy ha sido un día muy difícil. He llorado como una desgraciada”.

Gaby Spanic también pidió oraciones para quienes viven en Venezuela, pues asegura que han enfrentado un sinfín de situaciones injustas, a las que ahora se suma este desastre natural.

“Yo no sé qué hemos hecho los venezolanos para merecer tanto sufrimiento en el mundo, corajes, persecución, el terremoto”, comentó.

¿Por qué Gaby Spanic pidió ayuda para Venezuela?

La cifra de personas afectadas por los terremotos continúa en aumento. Hasta ahora, también se tiene conocimiento de 157 desaparecidos, por lo que la actriz solicitó apoyo internacional, al considerar que Venezuela no cuenta con los recursos necesarios para recuperarse de una tragedia de esta magnitud.

“Todo lo que le está pasando a mi país es terrible. Venezuela no está preparada para este tipo de desgracias, no tiene equipamiento, no tiene ambulancias (...) no tiene los insumos ni la capacidad de salvar a tantas personas”, señaló.

Gaby Spanic explicó que es urgente recibir medicamentos, insumos y equipos de rescatistas especializados para atender una emergencia como la que enfrenta actualmente el país: “Le pido ayuda al mundo para mi país, que nos ayuden a salvar vidas”.

Por ahora, el personal de rescate mantiene las labores de búsqueda de sobrevivientes en los edificios derrumbados en zonas del oeste de la capital venezolana. Además, maquinaria pesada comenzó a llegar a las áreas afectadas, luego de varias horas de trabajos realizados únicamente con palas, carretillas y fuerza humana.

¿México enviará ayuda humanitaria para Venezuela?

Durante la conferencia de prensa matutina de este 25 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México enviará militares para apoyar en las labores de rescate.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad”, comentó la presidenta.

México destinó un total de 250 militares y cinco canes, además de cuatro aeronaves equipadas con herramientas para búsqueda y rescate. La mandataria también informó que se enviará un dron y material de curación.

Con información de EFE.