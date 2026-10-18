México tiene reto con redes eléctricas automotrices: Especialista Alfredo Del Mazo Maza analiza relevancia

La electrificación del transporte requiere avanzar en estrecha sintonía con la capacidad y la modernización de la red eléctrica.

La expansión de la movilidad eléctrica en México ha alcanzado un punto de inflexión con más de un cuarto de millón de vehículos electrificados en circulación, impulsada por ventas trimestrales que superan las 60 mil unidades entre modelos híbridos y 100 por ciento eléctricos, de acuerdo con reportes de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación de ElectroMovilidad (EMA).

Si bien la reconversión de flotillas corporativas y de última milla se acelera debido a que el costo total de propiedad (TCO) resulta hasta un 5 por ciento más competitivo frente a los motores de combustión interna, este incremento en la demanda plantea un desafío técnico directo para la infraestructura energética: gestionar la carga adicional sobre transformadores y subestaciones en los principales nodos industriales y urbanos del país.

Al evaluar la intersección entre la transición automotriz y la capacidad del sistema eléctrico, Alfredo Del Mazo Maza analizó la relevancia de incorporar herramientas de planeación técnica para balancear el consumo:

“La electrificación del transporte requiere avanzar en estrecha sintonía con la capacidad y la modernización de la red eléctrica. La integración de la analítica de datos resulta fundamental para anticipar picos de demanda y prevenir sobrecargas que comprometan la continuidad del suministro en las zonas metropolitanas”, explicó Del Mazo Maza, especialista en movilidad urbana.

La implementación de plataformas de data analytics y modelos predictivos permite mapear con precisión geoespacial los hábitos y horarios de recarga de flotillas comerciales y usuarios particulares. En un ecosistema con más de 4 mil 300 puntos de carga públicos y alrededor de 55 mil estaciones residenciales y corporativas —concentradas primordialmente en el Valle de México, Monterrey y Guadalajara—, la analítica facilita la adopción de esquemas de carga inteligente durante las horas valle o en periodos nocturnos, mitigando la fricción en la red y optimizando la localización de nuevas electrolineras de alta potencia.

“La analítica avanzada permite proyectar la demanda de polígonos urbanos y habilitar esquemas de recarga dinámica. Esto garantiza que la transición hacia tecnologías de cero emisiones se traduzca en eficiencias operativas reales sin presionar indebidamente la infraestructura existente”, puntualizó el Alfredo del Mazo Maza.

En un entorno en el que la electrificación de rutas comerciales ligeras consolida su viabilidad financiera y el autotransporte de carga inicia sus primeras fases de reconversión, los análisis del sector subrayan la importancia de fomentar la interoperabilidad técnica y el intercambio de datos entre operadores logísticos, desarrolladores de infraestructura de recarga y el sector energético.

“Vincular la expansión de la infraestructura de recarga con la estabilidad del sistema eléctrico mediante modelos predictivos representa una decisión técnica indispensable para asegurar la competitividad, la viabilidad económica y la sostenibilidad del ecosistema de electromovilidad en el país”, concluyó Alfredo Del Mazo Maza.