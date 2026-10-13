Certeza jurídica abre oportunidades en la minería: Reyes de la Campa señala que debe haber más exploración

México mantiene alrededor de 11 mil millones de dólares en inversiones en el sector minero detenidas por falta de autorizaciones y trámites pendientes.

México mantiene alrededor de 11 mil millones de dólares en inversiones en el sector minero detenidas por falta de autorizaciones y trámites pendientes, de acuerdo con el ‘Informe Anual 2026′ de la Cámara Minera de México (Camimex).

Con base en los datos de la Camimex, el sector tiene capacidad para recibir inversiones por más de 14 mil millones de dólares en distintos proyectos, y el monto podría ascender a 43 mil millones de dólares en los próximos años si existen condiciones y certidumbre jurídica para desarrollarlos.

Al respecto, Francisco Javier Reyes de la Campa, CEO de Goldgroup Mining Inc., explicó que los permisos forman parte integral de la operación minera y condicionan la posibilidad de avanzar desde la exploración hasta la construcción y la ampliación de las minas. Por ello, destacó la importancia de agilizar las autorizaciones para enviar señales positivas a los inversionistas.

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en colaboración con la Camimex, la minería aporta cerca del 4.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Sin embargo, la incertidumbre regulatoria y los trámites extensos en el país han mermado en algunas áreas, como la exploración y la extracción, y en las nuevas concesiones.

“Con las reformas a la Ley Minera de 2023, el Servicio Geológico Mexicano (SGM) tiene la función principal y exclusiva de llevar a cabo la exploración del territorio nacional para identificar y cuantificar los recursos minerales potenciales de la nación. Anteriormente, los particulares también podían realizar actividades de exploración”, explicó Reyes de la Campa.

En tanto, Javier Reyes de la Campa señaló que México requiere mayor exploración.

Hasta 2025, el Servicio Geológico Mexicano destinó aproximadamente mil 300 millones de pesos anuales a sus actividades de exploración y empleó a más de mil 100 especialistas en el país. Sin embargo, este monto resulta insuficiente para satisfacer la demanda de esta industria.

Por ejemplo, en el caso del litio, uno de los minerales más codiciados actualmente, el CEO de Goldgroup Mining Inc. explica que no hay certeza sobre cuánto se encuentra disponible en el país. Además, el organismo creado por el Estado para explotar el litio en México (LitioMX) apenas cuenta con presupuesto para sus operaciones administrativas.

Ante este escenario, Francisco Javier Reyes de la Campa remarca la necesidad de colaboración entre los sectores público y privado para que las inversiones y el interés por la minería en México sigan en ascenso. Pero requiere un marco legal claro que brinde certidumbre a las empresas interesadas por este sector.

“En los últimos 12 meses, el valor de la producción minera registró un incremento significativo. Pero el índice de volumen físico permanece constante, apenas del 0.2 por ciento. Esto nos marca la necesidad de contar con más minas”, destacó.