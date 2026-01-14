¡Haré una Genkidama! Muere Gloria Rocha ‘La Madrina’, leyenda del doblaje de ‘Dragon Ball’ y ‘Sailor Moon’

El cielo ahora resplandece a su alrededor: Gloria Rocha, directora y actriz de doblaje, murió a los 94 años, informó Lalo Garza, quien dobló la voz de Krilin y trabajó con ella en Dragon Ball y Dragon Ball Z, obras de Akira Toriyama.

Rocha era apodada ‘La Madrina’, pues ella estaba a cargo de diferentes proyectos de doblaje al español como Sailor Moon y también prestó su voz a Velma, de Scooby-Doo.

Mario Castañeda, voz de Gokú, también reaccionó a la muerte de ‘La Madrina’ y publicó un mensaje en X donde pidió que los fans de Dragon Ball alcen sus manos para enviar “una Genkidama al cielo”.

“Hace 30 años Gloria Rocha, actriz y directora de doblaje, cambió mi vvida (...) Gracias, Gloria, tu trabajo tocó el corazón de millones, descansa en paz”, escribió Mario Castañeda.

“Hoy perdimos a una gran mujer, alguien que cambió la vida de millones de personas, hoy le rendimos homenaje a Gloria, directora original de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Sailor Moon, Slam Dunk, y muchas otras series que marcaron la carrera de tantos, hasta siempre, madrina”, añadió Lalo Garza en un post de X.

¿Quién era Gloria Rocha, leyenda del doblaje mexicano?

Gloria Rocha nació el 14 de enero de 1932 en la Ciudad de México y era conocida como ‘La Madrina’. Ella era hermana de Abel Rocha, quien prestó su voz a Shen Long, quien salía de las 7 esferas del dragón cuando estaban reunidas para conceder deseos en DB y DBZ.

Su primer proyecto fue para Rivatón de América, una empresa mexicana dedicada al doblaje, en donde comenzó su trayectoria en la década de los 50.

Además de trabajar en la elección del reparto de voces para doblar producciones extranjeras al español latino, también prestó su voz a diferentes personajes, uno de ellos fue Pan, en su versión adulta que apareció por primera vez en Dragon Ball GT. El resto son los siguientes:

Miss Peggy de Los Muppets

Olivia Olivo de Popeye

Vilma Dinkley de Scooby-Doo

‘La Madrina’ era la elegida de escoger a los actores de doblaje que se quedaron en un proyecto, por tanto, se le atribuye que escuchemos a Castañeda cada que habla Goku o a René García cuando se queja Vegeta.

García compartió en una entrevista que le debía “su trayectoria” a Rocha por aceptarlo en la historia de los Super Saiyajines:

“No pensamos que fuera a ser un bombazo como lo fue, y bueno, Gloria Rocha lo dirigía y trabajamos mucho con ella, gracias a su decisión fue que pude viajar por América Latina por mi voz con el personaje”, declaró René para Panini.

Además de trabajar en la dirección, también era la encargada de ajustar los diálogos a las expresiones y movimientos de la boca de los personajes de anime y caricaturas, así como de traducir los guiones originales, principalmente del japonés.

El último trabajo de Gloria Rocha fue para la película La Dama de Hierro, donde colaboró como directora de doblaje en 2012, posterior al proyecto ella se retiró, informó Grupo Fórmula.

Rocha murió este 14 de enero y la fecha de su fallecimiento coincidió con su cumpleaños.