ICE enfrenta investigación por atropellamiento de trabajador mexicano en Houston

El ICE sostiene que el mexicano corrió frente a una camioneta de la agencia, mientras que el fiscal Sean Teare afirma que las imágenes apuntan a un atropellamiento intencional. (AP).

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) aparentemente atropelló intencionalmente a un trabajador mexicano y posteriormente huyó del lugar, informó un fiscal el miércoles, rechazando las afirmaciones de la agencia de que el hombre pasó frente al vehículo mientras intentaba escapar de las autoridades.

Un familiar de Miguel Parra Hernández, de 48 años, también cuestionó la identidad de un hombre que, según el ICE, estaba con él y que era el objetivo del operativo del sábado, afirmando que nunca habían visto ni oído hablar de esa persona.

Ambos pusieron en tela de juicio los detalles que proporcionó el ICE sobre el encuentro, el cual ha desatado nuevas críticas sobre las redadas migratorias en Houston, donde los fiscales locales ya investigan la muerte a balazos de una persona a manos de un agente federal de inmigración en julio pasado.

En las imágenes de vigilancia se puede ver una camioneta de color negro que acelera en dirección a un hombre que corre para alejarse del lugar. El video no muestra el momento en que la persona es alcanzada por el vehículo —esa vista queda bloqueada por otro vehículo—, pero sí se puede ver la camioneta a centímetros de la persona que escapa. En el video se le puede ver poco después tendida sobre el suelo.

El fiscal de distrito del condado de Harris, el demócrata Sean Teare, dijo a The Associated Press que en el video se puede ver claramente al señor Parra mientras corre para alejarse del vehículo conducido por un agente del ICE. La agencia ha afirmado que Parra Hernández pasó frente a la camioneta sin distintivos.

“Ese vehículo saltó un camellón, entró a un estacionamiento y condujo directamente hacia y sobre el señor Parra”, subrayó Teare.

Parra Hernández fue sometido el sábado a una cirugía debido a una fractura en la pierna y también requiere de una operación en el tobillo, indicó su abogada, Kim Bruno, en conferencia de prensa el miércoles. El hombre permanece bajo custodia de ICE en el hospital, declaró.

Fiscal de distrito del condado de Harris sopesa la posibilidad de cargos penales

Teare dijo que el ICE ya tenía a dos personas detenidas a bordo de la camioneta al momento en que atropelló a Parra Hernández, y que su oficina obtendrá declaraciones de ambos antes de tomar una decisión sobre presentar cargos, probablemente la próxima semana.

Su oficina habló con Parra Hernández en el hospital el martes.

“Lo que he visto hasta ahora me indica que este agente golpeó intencionalmente a esta persona y le pasó por encima”, sostuvo Teare.

Después de que Parra Hernández fue atropellado, el departamento de policía del condado de Harris y la oficina del fiscal de distrito del condado de Harris se presentaron al lugar del incidente con una grúa para incautar el vehículo del ICE y descargar los datos del choque, dijo Teare.

Pero el mismo agente del ICE que condujo el vehículo hacia Parra Hernández huyó del lugar a bordo de la camioneta, la cual permaneció en posesión del ICE, subrayó Teare. Conducir un vehículo que ha estado involucrado en una colisión sobrescribe o borra los datos registrados por el vehículo, explicó.

“Cualquier agente del orden lo sabe. Ya sea intencionalmente o por una negligencia flagrante, el ICE destruyó evidencia potencial en este caso”, continuó el fiscal.

Añadió que su oficina sopesa varios posibles cargos contra el agente del ICE, incluida agresión con un arma mortal.

El ICE niega haber atropellado intencionalmente a Parra Hernández

Las acusaciones de que los agentes atropellaron intencionalmente a Parra Hernández son “imprudentes” y “falsas”, afirmó el ICE en un comunicado. Parra Hernández estaba en un vehículo junto con el objetivo de una operación de cumplimiento, y cuando los agentes intentaron detener el automóvil, ambos hombres huyeron a pie, indicó la agencia.

Él “corrió frente a un vehículo del ICE y fue atropellado”, sostuvo la agencia.

Cesar Espinosa, director ejecutivo de FIEL Houston, una organización defensora de los derechos de los inmigrantes, negó tajantemente esa versión durante una conferencia de prensa el miércoles, haciendo referencia al video de vigilancia.

Abogados y familiares de otras personas que fueron arrestadas por el ICE durante la redada del sábado negaron durante la conferencia de prensa que el hombre al que el ICE identificó como el objetivo de su operativo —José Mendoza Cervantes— siquiera estaba en la camioneta blanca, asegurando que no conocían a nadie con ese nombre.

Espinosa indicó que Parra Hernández es originario de México y que ha estado en Estados Unidos desde hace 34 años. Se negó a revelar el estatus de Parra Hernández, pero dijo que vive en Estados Unidos sin autorización.

Afirmó que había dos agentes del ICE en la habitación cuando visitó a Parra Hernández en el hospital.

Los fiscales aún investigan un tiroteo del ICE en julio

Teare dijo que el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional no han cooperado con su oficina durante la investigación.

En julio, Teare dijo que el Departamento de Seguridad Nacional también ignoró su solicitud de información después de que un agente del ICE matara a tiros a Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años. El tiroteo fue una de al menos 10 muertes vinculadas con encuentros con agentes de inmigración desde el inicio de la campaña de deportaciones masivas de Trump.