Avión con 6 personas desaparece en el Atlántico: Guardia Costera de EU busca un Gulfstream G100

Una avioneta con seis personas a bordo perdió contacto durante un vuelo de Bermudas a Boston, y la Guardia Costera de Estados Unidos realizaba este sábado una búsqueda frente a la costa de Nantucket.

La ambulancia aérea, registrada en Canadá, tenía cuatro tripulantes y dos pasajeros a bordo cuando despegó durante la noche del Aeropuerto Internacional L.F. Wade de Bermudas para realizar un vuelo con destino a Massachusetts, según un comunicado del operador del aeropuerto de Bermudas, Skyport.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) reportó que el Gulfstream G100 perdió contacto muy temprano este sábado. La Guardia Costera señaló que la búsqueda del jet incluía equipos por aire y agua.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) dijo que recopilaba información sobre la situación durante la mañana del sábado, pero no tenía más actualizaciones para compartir.

¿Cómo es un avión Gulfstream G100?

El Gulfstream G100 es un jet privado de la categoría de aviones superligeros. Air Charter Service señala que tiene una capacidad típica para siete pasajeros, aunque puede incorporar un asiento adicional en el baño cerrado.

El modelo cuenta con cabina presurizada y espacio para equipaje de hasta 55 pies cúbicos, equivalentes a alrededor de 1.56 metros cúbicos.

El G100 alcanza una velocidad de crucero de hasta 852 kilómetros por hora y tiene una autonomía de hasta 6 mil 34 kilómetros, de acuerdo con la ficha técnica de Air Charter Service. La empresa también señala que el avión puede realizar vuelos de largo alcance y que algunas versiones incorporan tanques de combustible adicionales.

El avión cuenta con dos motores turbofán Honeywell TFE731-40R en las versiones más recientes, cada uno con un empuje de 4 mil 250 libras. Puede alcanzar una velocidad de aproximadamente Mach 0.84 a una altitud de 41 mil pies.

En cuanto a aviónica, los primeros G100 utilizaron sistemas Rockwell Collins ProLine 4. Algunas unidades recibieron posteriormente sistemas ProLine 21, con pantallas LCD, mapas de navegación, cartas de alta resolución y datos meteorológicos.

El modelo tiene su origen en el IAI 1125 Astra. Su desarrollo pasó por las versiones Astra SP y Astra SPX antes de que Gulfstream asumiera su comercialización y lo renombrara como G100 en 2001. La producción terminó en 2006, cuando la empresa concentró su atención en el Gulfstream G150.

Con información de AP.