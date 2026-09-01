Otro negocio en venta en México: ¿Quién va a comprar Axtel? Estas son las ofertas

La competencia por adquirir Axtel está a punto de intensificarse luego de que el consejo de administración de la empresa mexicana de telecomunicaciones otorgó una aprobación preliminar a una oferta de un segundo postor.

Transtelco Holding Inc., propietaria de redes de fibra óptica en México y el suroeste de Estados Unidos, tiene la intención de lanzar una oferta pública de adquisición por el 100 por ciento de Axtel SAB, empresa que ofrece servicios de computación en la nube y opera una red de fibra óptica. Competirá con una oferta rival de un grupo encabezado por el copresidente del consejo, Tomás Milmo Santos.

La autorización definitiva para Transtelco, que opera bajo el nombre de Flō Networks, dependerá de que cumpla con los requisitos establecidos en los estatutos de Axtel, de acuerdo con un comunicado. No se especificó cuáles son esos requisitos ni los términos financieros propuestos por Transtelco.

El vehículo de inversión de Milmo, 4 Tech Plus, incluye a otros accionistas de Axtel y previamente anunció su intención de comprar el resto de las acciones de la compañía.

El consejo de administración de Axtel aprobó el 27 de agosto la solicitud de 4 Tech Plus para realizar una oferta pública de adquisición.

El grupo de Milmo ofrece 3.86 pesos (23 centavos de dólar) por acción —una prima de aproximadamente 7 por ciento respecto a su valor actual—, lo que eleva la oferta total a más de 600 millones de dólares.

¿Por qué se puso Axtel a la venta?

Axtel tiene una capitalización de mercado total cercana a los 10 mil 100 millones de pesos. La empresa, que en algún momento se posicionó como una competidora del antiguo monopolio telefónico de Carlos Slim, Teléfonos de México, se convirtió en objetivo de adquisición después de que su antigua empresa matriz, Alfa SAB, escindiera el negocio en 2023 tras no lograr venderlo.

Las empresas mexicanas de telecomunicaciones más pequeñas han tenido dificultades para competir con América Móvil SAB, del multimillonario Slim.

Telefónica SA acordó vender su unidad en México a un grupo integrado por OXIO Inc. y Newfoundland Capital Management por 450 millones de dólares, mientras que AT&T Inc. ha estado trabajando con asesores para vender su negocio en el país.

Las posibles ofertas públicas de adquisición requieren la aprobación de organismos como los reguladores mexicanos de valores, competencia económica y telecomunicaciones.