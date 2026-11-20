La familia de una menor de edad denunció que autoridades obligaron a la joven para otorgar el perdón ante un presunto abusador.

Familiares de una adolescente de 16 años denunciaron que la sindicatura procuradora del Ayuntamiento de Acatepec intervino en un caso de presunta agresión sexual contra la menor, quien habría sido obligada a conceder el perdón a su atacante, luego de que éste reconociera haberla tocado por la fuerza durante un traslado en transporte público.

De acuerdo con el acta de acuerdo número HA-AG-SM-0074-2026, fechada el 17 de noviembre, la joven, identificada en el documento como instructora comunitaria del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), relató que el domingo, aproximadamente a las 16:00 horas, abordó una unidad de la ruta Acatepec-Aguatordillo, conducida por Gerardo Castro García, de 21 años.

Durante el trayecto hacia la comunidad de Vista Hermosa, el chofer habría detenido la unidad en un puente, donde comenzó a tocarla por la fuerza en distintas partes del cuerpo, incluidos sus pechos, sin su consentimiento. La adolescente señaló que intentó pedir auxilio, pero no había personas en el lugar, por lo que el conductor continuó el recorrido hasta la comunidad, donde posteriormente solicitó ayuda a compañeras y al comisario local.

En el documento elaborado por la sindicatura, el señalado reconoció haber tocado a la joven sin su consentimiento, manifestó que aceptaba su responsabilidad por el comportamiento y pidió perdón ante la autoridad municipal, además de comprometerse a no repetir la conducta.

Como parte del acuerdo, Gerardo Castro García aceptó pagar 3 mil 200 pesos por concepto de reparación de daños, comprometerse a no agredir física ni verbalmente a la adolescente o a su familia, ni tomar represalias contra ellos.

La sindicatura procuradora, encabezada por Lourdes Dircio Espinoza, asentó que el asunto quedaba concluido al considerar que las partes habían alcanzado un acuerdo de manera pacífica y voluntaria, sin mediar presión, y exhortó a los involucrados a cumplir con lo convenido, al advertir que, de no hacerlo, podrían acudir ante las instancias legales competentes.

Sin embargo, familiares de la adolescente denunciaron que la menor fue presionada para conceder el perdón, por lo que cuestionaron la intervención de la autoridad municipal en un caso que podría constituir un delito sexual, particularmente por tratarse de una víctima menor de edad.