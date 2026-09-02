Secretaria de Turismo aclara vacaciones y relojes de lujo: ‘Ninguno fue adquirido con recursos públicos’

La secretaria de Turismo defendió el origen de su patrimonio y negó haber usado recursos públicos.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, aseguró que los bienes materiales que forman parte de su patrimonio fueron adquiridos con recursos propios y negó haber utilizado dinero público para comprar relojes, accesorios u otros artículos de lujo.

Luego de que el periódico Reforma publicara fotografías de Rodríguez Zamora y su pareja Iván García Juárez, actual procurador Ambiental de Tlaxcala, utilizando prendas y objetos de marcas exclusivas como Cartier y Rolex, la funcionaria salió a aclarar en un comunicado el origen de sus bienes.

Secretaria de Turismo niega uso de recursos públicos

Rodríguez Zamora aseguró que, antes de asumir la Secretaría de Turismo y de ocupar un cargo público, construyó junto con su familia un patrimonio propio con “esfuerzo, dedicación y honestidad”.

Rodríguez Zamora detalló que este proviene de su trayectoria profesional en el sector privado, principalmente en la industria restaurantera, actividad que aprendió y que hoy comparte con su madre quien, dijo, es “ampliamente reconocida en Tlaxcala y Puebla por su trabajo como promotora de la cultura y la gastronomía”.

Agregó que sus bienes y gastos de lujo están “debidamente reflejados en sus declaraciones patrimoniales” y que no tienen relación alguna con recursos públicos. En este sentido, enfatizó que su desempeño no ha estado marcado por actos de corrupción ni por el uso de recursos púbicos para beneficio personal.

“Quiero ser absolutamente clara: ningún bien material de mi propiedad, incluido cualquier reloj, accesorio u otro artículo al que se haga referencia en la publicación, ha sido adquirido con recursos públicos, ni durante mi gestión como secretaria de Turismo”, afirmó.

Los funcionarios presuntamente habrían alterado sus fotografías publicadas en redes sociales para ocultar sus accesorios de lujo. (@EnriqueEnVivo)

¿Qué dijo sobre las fotografías de sus vacaciones?

La secretaria de Turismo también se refirió a las fotografías incluidas en la publicación y señaló que no todas corresponden al mismo contexto.

Precisó que algunas imágenes fueron tomadas durante actividades relacionadas con sus responsabilidades como secretaria de Turismo, mientras que otras corresponden exclusivamente a actividades de carácter personal.

Respecto a estas últimas, Rodríguez Zamora aseguró que los gastos fueron cubiertos con recursos propios, “sin involucrar recursos de la Secretaría de Turismo ni del Gobierno de México”.

La funcionaria también cuestionó que aspectos de su vida personal sean utilizados para poner en duda su capacidad para ejercer un cargo público.

Sostuvo que las relaciones, familias, parejas, apariencia o cuerpos de las mujeres no deberían utilizarse para cuestionar los espacios que han conquistado ni su capacidad para asumir responsabilidades públicas.

Asimismo, afirmó que su vida familiar y de pareja pertenece al ámbito privado y expresó su orgullo por sus raíces tlaxcaltecas y por los valores que, dijo, le inculcaron sus padres.

Rodríguez Zamora refrenda compromiso con la austeridad

Finalmente, la titular de Turismo aseguró que comparte los principios de austeridad, sencillez y servicio público promovidos por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Como secretaria de Turismo, reitero mi compromiso absoluto con la transparencia, la rendición de cuentas y el manejo responsable de los recursos públicos”, señaló.

Al concluir su mensaje, Rodríguez Zamora dijo respetar el trabajo de los medios de comunicación y el derecho de la sociedad a estar informada, por lo que manifestó su disposición para proporcionar información o documentación que permita verificar lo señalado en su respuesta.