A reciclar el saco Chanel como Marge: Guerra en Medio Oriente pega a ventas de marcas de lujo

El conflicto en Medio Oriente también tiene un impacto en la venta de marcas de lujo. (Fotoarte: EF con fotos de ImageBank4u, Studio Barcelona / Shutterstock.com)

Siete semanas de guerra en Medio Oriente están frenando la demanda en la industria del lujo, y LVMH, Kering y Hermès han reportado bajas ventas en el primer trimestre.

Los compradores de Medio Oriente son algunos de los que más gastan en el mundo, derrochando en centros comerciales como Dubái y otros destinos de lujo como París y Milán.

Los resultados poco alentadores de tres de los grupos más importantes revelan cómo el impacto de la cancelación de vuelos y las vacaciones interrumpidas se está extendiendo por todo el sector.

Hermès International, normalmente la empresa con mejor desempeño del sector, decepcionó con una caída de ventas del 5.9 por ciento en la región.

Hermés, una de las marcas de lujo más afectadas por la guerra en Irán

Hermès perdió cerca de 20 mil millones de dólares de su valor solo este miércoles, ya que sus acciones cayeron hasta un 14 por ciento.

“Tuvimos un crecimiento excelente, con tasas de dos dígitos, en enero y febrero, pero en marzo se detuvo por completo” en Oriente Medio, declaró Eric du Halgouet, director financiero de Hermès, a los periodistas en una conferencia telefónica el miércoles. Hermès cuenta con seis tiendas en la región, tres de las cuales gestiona directamente.

En Francia, donde más de la mitad del negocio de Hermès está vinculado al turismo, las ventas disminuyeron un 2.8 por ciento debido al menor gasto de los visitantes, según Du Halgouet.

Las tiendas del fabricante de los bolsos Birkin en Suiza y el Reino Unido también se vieron afectadas por la menor afluencia de clientes de Oriente Medio. Si bien Oriente Medio representa aproximadamente el 4.4 por ciento de las ventas totales de Hermès, los clientes de la región constituyen cerca del 7 por ciento del total, explicó Du Halgouet.

Ventas de Gucci se desploman

A principios de esta semana, las unidades más importantes de moda y marroquinería de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE registraron una caída del 2 por ciento en sus ventas. Las ventas de Gucci también se desplomaron, y los ingresos minoristas de Kering en Oriente Medio cayeron un 11 por ciento durante el primer trimestre.

Las acciones de Hermès cayeron debido a que los inversores vendieron sus participaciones tras unos resultados que consideraron especialmente decepcionantes en Francia y Asia, así como en Oriente Medio.

La capitalización bursátil conjunta de 10 empresas europeas de lujo que cotizan en bolsa ha caído en 176 mil millones de dólares desde finales del año pasado, según datos recopilados por Bloomberg.

LVMH ha perdido cerca de 100 mil millones de dólares de su valor, ya que sus acciones continuaron su descenso tras el peor desempeño del gigante del lujo en el primer trimestre de su historia.

La guerra en Oriente Medio ha interrumpido el suministro de petróleo y gas y ha ensombrecido las perspectivas económicas, generando temores de una crisis inflacionaria mundial.

Cuanto más se prolongue el conflicto, mayores serán sus repercusiones, y la inestabilidad ya está mermando las esperanzas de que el sector del lujo se recupere tras la llegada de nuevos diseñadores a marcas como Dior y Gucci.

El negocio de LVMH en Oriente Medio, que representa aproximadamente el 6 por ciento de las ventas totales, se resintió tras un “inicio de año muy positivo”, según declaró el lunes la directora financiera de la compañía, Cécile Cabanis. La guerra redujo el crecimiento orgánico del grupo en aproximadamente un punto porcentual durante el trimestre.