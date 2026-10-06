‘Messi y los gigantes’: ¿Cuándo se estrenará la serie animada inspirada en el futbolista argentino?

Lionel Messi compartió en sus redes sociales los primeros avances de la serie animada inspirada en su trayectoria como futbolista. (Fotografía. Disney, Shutterstock)

Lionel Messi dejó la playera de la Selección Argentina para adentrarse en un mundo de fantasía donde el balón será su principal arma. El futbolista argentino participa como productor ejecutivo de Messi y los gigantes, una serie animada que combina deporte y aventura mediante la historia de un niño que tendrá que confiar en su habilidad con la pierna zurda para regresar a casa.

El primer adelanto de la producción se presentó durante la San Diego Comic-Con Málaga, donde también se revelaron nuevos detalles sobre sus personajes, la música y el universo en el que transcurrirá la historia. La serie está dirigida principalmente al público infantil y se estrenará a mediados del próximo año.

La producción llega además en un momento de cambios en la carrera de Messi. El jugador del Inter Miami cierra su etapa con la Selección Argentina, con la que disputó su último partido después de 20 años de vestir la playera albiceleste.

¿De qué tratará la serie ‘Messi y los gigantes’?

La serie sigue a Leo, un niño argentino de 12 años que queda atrapado en Iko, un mundo gobernado por gigantes. Para regresar a casa, deberá enfrentarlos en batallas que combinan el futbol con elementos de fantasía y ayudar a recuperar los reinos de ese mundo.

En estos enfrentamientos, los participantes utilizan unas poderosas “esferas” que les otorgan habilidades especiales. Leo no cuenta con estos poderes, por lo que depende de su talento con el balón, el trabajo en equipo y su determinación para vencer a sus rivales.

Aunque el protagonista está inspirado en Lionel Messi, la producción no cuenta la vida del futbolista ni recrea directamente su carrera profesional. En su lugar, utiliza elementos asociados con su trayectoria para construir una aventura fantástica alrededor de un pequeño jugador que debe enfrentarse a rivales que parecen superarlo.

El concepto toma como referencia una característica de Messi: su capacidad para superar a rivales de mayor tamaño gracias a su habilidad. En la serie, Leo enfrenta un reto similar, pues debe vencer a gigantes sin contar con poderes especiales.

Los primeros avances de la serie también fueron compartidos por Lionel Messi a través de sus redes sociales, donde mostró algunas escenas de Leo y del mundo de Iko, además del estilo de animación que tendrá la producción.

¿Cuándo se estrena ‘Messi y los gigantes’ y quiénes participan?

Messi y los gigantes tiene previsto su estreno global en Disney+ durante el verano de 2027, de acuerdo con la información internacional de la plataforma.

El ahora exjugador de la Selección Argentina no solo presta su nombre a la serie, también participa como productor ejecutivo del proyecto. La voz de Leo está a cargo del actor argentino Milo Burgess-Webb, mientras que Dan Creteur dirige la producción y Atlantis Animation desarrolla la animación. En el equipo de productores ejecutivos también figuran Kurt Mueller, Bryan Korn, Lacey Stanton, Guy Toubes, Afo Verde, Tom Mackay y Sergi Reitg.

La música será otro de los elementos de Messi y los gigantes. El primer adelanto incluyó “Vamos, Vamos, Vamos”, una canción original interpretada por el argentino Luck Ra.

Aunque todavía no se conocen todos los detalles de la serie, información de la editorial Penguin Random House señala que el proyecto contempla 3 temporadas, con un total de 30 episodios con una duración de 22 minutos cada capítulo.

Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina

Lionel Messi anunció el 31 de agosto su retiro de la Selección Argentina a los 39 años, después de llevar a la Albiceleste hasta la final del Mundial 2026, donde cayó ante España. El delantero cerró así una trayectoria internacional que comenzó en 2005 y en la que se convirtió en el máximo goleador y el futbolista con más partidos con Argentina.

Su despedida con el cuadro sudamericano llegó este martes 6 de octubre, en el amistoso entre Argentina y Benín disputado en el Estadio Monumental. Messi cerró su etapa con la Albiceleste con un gol de penal y dos asistencias en el triunfo por 3-0.

La historia de Lionel Messi con la Selección Argentina es digna de un drama cinematográfico. El futbolista sufrió duras derrotas en la final del Mundial de 2014 y en las definiciones de la Copa América de 2015 y 2016. Tras esta última, incluso anunció su renuncia a la Albiceleste, aunque meses después regresó.

Los triunfos llegaron después. Messi conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Su despedida definitiva llegó después de más de dos décadas con la camiseta argentina.