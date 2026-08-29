Videos: Así fue la caída de Tadej Pogačar en La Vuelta a España que le causó una conmoción cerebral

Tadej Pogačar, campeón del Tour de Francia, sufrió una fuerte caída causada por una piedra durante la octava etapa de la Vuelta a España 2026, por lo que tuvo que abandonar la competencia cuando era líder de la clasificación general.

El ciclista esloveno presenta una conmoción cerebral, una fractura desplazada de la clavícula izquierda, una fractura cervical en la vértebra C7 y múltiples abrasiones, informó el UAE Team Emirates-XRG, donde también milita el mexicano Isaac del Toro.

¿Qué le pasó a Tadej Pogačar en la Vuelta a España?

Pogačar se cayó por una piedra en el camino, de acuerdo a lo que muestran diferentes videos sobre la caída del ciclista profesional. Posteriormente fue atendido por personal médico, quienes lo llevaron a una ambulancia.

Su equipo compartió un comunicado donde explicaron que debe someterse a una intervención quirúrgica para tratar la fractura de clavícula, aunque el procedimiento será aplazado como medida de precaución debido a la conmoción cerebral.

“Por desgracia, Tadej ha sufrido una grave caída durante la etapa de hoy y no ha podido continuar la carrera. Se encuentra estable y, tras una exhaustiva evaluación médica en el hospital”, explicó el doctor Adrian Rotunno, director médico del equipo al cual pertenece Isaac del Toro.

El parte médico señala que el esloveno, de 27 años, “no presenta otras lesiones graves ni secuelas neurológicas”. Sin embargo, permanece bajo observación del equipo médico del UAE y será sometido a una cirugía en la clavícula cuando sea seguro realizarla.

Pogačar sufrió la caída a 32 kilómetros de la meta de la octava etapa de la Vuelta a España, cuando marchaba como líder destacado de la clasificación general.

El accidente obligó al cinco veces ganador del Tour de Francia a abandonar por primera vez una carrera por etapas desde que se convirtió en profesional. Tras la caída, fue trasladado a un hospital debido a una herida sangrante en el hombro izquierdo y manifestó dolor mientras era atendido.

El UAE Team Emirates-XRG informó que proporcionará nuevas actualizaciones sobre el estado de salud del ciclista después de su intervención quirúrgica.

Tadej Pogacar sufrió una caída durante la Vuelta de España y se retiró de la competencia. (Foto: EFE)

¿Cuánto tiempo podría tardar Tadej Pogačar en volver a las competencias?

El periodo de recuperación tras el diagnóstico médico sobre el ciclista esloveno Tadej Pogačar puede ser entre las tres y las cinco semanas antes de poder volver a las competencias, calcula el doctor Pedro Luis Ripoll, traumatólogo y cirujano ortopédico especialista en este tipo de lesiones.

“Además de la fractura en su clavícula derecha tiene erosiones cutáneas que pueden de alguna manera dificultar la solución que necesariamente ha de ser en el quirófano”, dijo a Efe, donde explicó que la técnica que se emple es la osteosíntesis la cual “consiste en poner los fragmentos alineados y garantizar su consolidación con algún elemento metálico, generalmente una placa acompañada de tornillos”.

Enric Mas no viste el maillot rojo por respeto a Tadej Pogačar tras caída en La Vuelta a España

Enric Mas se convirtió en el nuevo líder de La Vuelta a España después del abandono de Tadej Pogačar, pero el ciclista español decidió no vestir el maillot rojo durante la ceremonia de premiación de la octava etapa.

El corredor del Movistar explicó que se debe a una muestra de respeto hacia Pogačar, quien se retiró de la competencia tras sufrir una caída cuando encabezaba la clasificación general.

“Sinceramente, sé que esto es deporte y ciclismo, pero Tadej Pogačar se ha caído y yo no he ganado la roja, así que creo que no ponérmelo ahora es una forma de mostrarle respeto. No vi la caída, creo fue justo detrás de mí. Creo que el pelotón dio un bandazo hacia la izquierda y él se cayó por eso, pero no he visto la repetición; lo haré en el autobús. Ahora empieza otra carrera”, explicó el ciclista.

Mas, de 31 años, asumió así el liderato de la Vuelta sin haber portado anteriormente el maillot de líder en ninguna de las tres grandes vueltas del ciclismo. El español también podría optar por no utilizar la prenda roja durante la novena etapa, que se disputa este domingo.

Con información de EFE