Exesposa de líder de Los Cuinis usó medio millón de dólares del narco para educación de sus hijos en EU

La exesposa del líder de un cártel de la droga se declaró culpable de utilizar más de 500,000 dólares provenientes del narcotráfico para pagar la matrícula escolar de su hijo en una exclusiva escuela privada y centro de entrenamiento deportivo en Florida.

Wendy Dalaithy Amaral Arévalo admitió haber violado una ley estadounidense que prohíbe a personas vinculadas con el narcotráfico realizar transacciones financieras dentro de Estados Unidos, informó este martes el Departamento de Justicia en un comunicado. Según la dependencia, su exesposo dirigía la organización de narcotráfico conocida como Los Cuinis.

Amaral Arévalo pagó 504,497 dólares para que su hijo estudiara en IMG Academy, en Bradenton, Florida, señaló el Departamento de Justicia. La institución, que se presenta en su sitio web como “la principal marca mundial de educación deportiva”, alcanzó previamente un acuerdo por 1.72 millones de dólares con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por firmar contratos anuales de matrícula con personas vinculadas a un cártel mexicano.

¿Quién es el exposo de Wendy Dalaithy Amaral Arévalo?

El exesposo y actual pareja de Amaral Arévalo es Gerardo González Valencia, condenado a cadena perpetua por distribuir grandes cantidades de cocaína destinadas a ser introducidas en EU.

“Wendy Dalaithy Amaral Arévalo violó deliberadamente las sanciones antidrogas de EU al canalizar más de medio millón de dólares provenientes del narcotráfico para pagar matrículas escolares”, afirmó el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Criminal del Departamento de Justicia.

No fue posible identificar de inmediato a un abogado que representara a Amaral Arévalo. La mujer enfrenta una pena de hasta 10 años de prisión y una multa de 10 millones de dólares cuando sea sentenciada en diciembre.

La tensión de México con EU por el tema del narcotráfico

Las acusaciones contra miembros de cárteles e incluso contra algunos funcionarios mexicanos han tensado la relación entre Estados Unidos y México.

Estos casos han obligado a la presidenta Claudia Sheinbaum a equilibrar las exigencias de la administración de Donald Trump de demostrar un compromiso firme en la lucha contra el narcotráfico, sin dar la impresión de ceder simplemente a las presiones de Washington.

A comienzos de este mes, el narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada García fue condenado a cadena perpetua por su papel al frente del violento Cártel de Sinaloa, por ordenar decenas de asesinatos e introducir grandes cantidades de cocaína, fentanilo y heroína en EU.