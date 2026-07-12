¿Cuál era la iniciativa que Lindsay Graham promovió contra los cárteles mexicanos?

El senador republicano Lindsey Graham fue uno de los legisladores estadounidenses que promovió designar como organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles mexicanos.

El senador republicano Lindsey Graham, quien murió este domingo 12 de jullio a los 71 años, fue una de las figuras políticas estadounidenses que impulsó con mayor fuerza una propuesta para declarar a nueve cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.

Antes de la llegada de Trump a su sengundo mandato, impulsó una iniciativa que provocó tensiones entre México y Estados Unidos durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El 29 de marzo de 2023, Graham presentó la llamada Ley de Terminación de NARCOS de 2023, una iniciativa respaldada por otros seis senadores republicanos que buscaba catalogar a al menos nueve grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.

¿En qué consistía la propuesta de Lindsay Graham?

La propuesta pretendía crear un grupo de trabajo con facultades para combatir a los cárteles y el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo, cuya crisis de consumo ha provocado decenas de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

De acuerdo con el proyecto, la designación permitiría al Gobierno estadounidense ampliar las herramientas legales para perseguir delitos relacionados con el narcotráfico y la trata de personas, además de ejercer jurisdicción extraterritorial contra ciudadanos extranjeros vinculados con estas organizaciones.

El senador Lindsay Graham apenas había regresado de un viaje a Ucrania como parte de los trabajos de ayuda al Gobierno de Volodímir Zelenski. (Vadim Ghirda/AP Photo/Vadim Ghirda)

Graham defendió la iniciativa al afirmar que la medida “cambiaría las reglas del juego” en la lucha contra el crimen organizado y permitiría sancionar a quienes brindaran apoyo logístico y financiero a los grupos criminales.

Los cárteles incluidos en la propuesta eran:

Cártel de Sinaloa.

Cártel Jalisco Nueva Generación.

Cártel del Golfo.

Los Zetas.

Cártel del Noreste.

Cártel de Juárez.

Cártel de Tijuana.

Cártel de los Beltrán Leyva.

La Familia Michoacana y los Caballeros Templarios.

El documento fue turnado al Comité de Inteligencia del Senado para su análisis, aunque no prosperó.

Tras llegar al poder, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para cumplir los deseos de Graham y los republicanos de designar a los cárteles como organizaciones terroristas.

¿De qué murió Lindsay Graham?

La oficina del senador republicano explicó, sin ofrecer detalles, que la causa del fallecimiento de Lindsay Graham fue “una enfermedad breve y repentina”.

La cadena NBC informó que cuerpos de emergencia respondieron a un reporte por “paro cardiaco” en la residencia de Graham la noche del sábado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la muerte del legislador en una entrevista por teléfono en Meet the Press este domingo 12 de julio.

Trump comentó que sostuvo una conversación con Graham, quien le había prometido ayudar a aprobar su polémico proyecto de ley sobre identificación obligatoria para votar.