La Fiscalía de la CDMX informó la vinculación a proceso de Andrea 'N', acusada de extorsionar bajo el nombre del CJNG.

Andrea ‘N’, una mujer extorsionadora, fue vinculada a proceso en la Ciudad de México tras hacerse pasar por integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y realizar amenazas telefónicas.

La Fiscalía General de la Ciudad de México informó el procesamiento, y declaró que Andrea ‘N’ está imputada por su probable participación en el delito de extorsión calificada.

Así extorsionaba Andrea ‘N’ como supuesta integrante del CJNG

Las investigaciones indican que las operaciones de Andrea ‘N’ tienen más de un año, luego de que una víctima denunciara el 31 de julio del año pasado que comenzó a recibir llamadas y mensajes intimidatorios.

Dichos mensajes supuestamente eran de personas del CJNG que afirmaban contar con información privada sobre ella, y para no hacerle daño le exigieron pagos de entre mil y 15 mil 300 pesos.

En caso de que la víctima no pagara, le iban a hacer daño y a sus familiares también.

Dichas amenazas, supuestamente encabezadas por Andrea ‘N’, provocaron que la víctima, originaria de Tlalpan, les depositara hasta 29 mil 737 pesos.

Tras la denuncia, un agente del Ministerio Público recabó las declaraciones de la víctima y, con ayuda de la Policía de Investigación (PDI), analizó la información digital y financiera para definir que las transferencias llegaban a Andrea ‘N’.

Las labores de inteligencia permitieron obtener una orden de aprehensión contra la presunta extorsionadora relacionada con el CJNG, quien vivía en Tlalnepantla, Estado de México.

Andrea ‘N’ fue ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Aún se desconoce si sí tiene cercanía con el CJNG o alguno de los cárteles que operan en la CDMX.

Tras la audiencia, la detenida permanecerá en prisión preventiva, y se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria por el delito de extorsión. Se desconoce si la víctima será recompensada luego de haber perdido casi 30 mil pesos.