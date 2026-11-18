Entre tierra, hojas y ramas permanece la estatuade cobre del expresidente Felipe Calderón en el Complejo cultural los Pinos.

El abogado, Roberto Gil Zuarth, negó que un árbol derribara la estatua del expresidente Felipe Calderón en Los Pinos, de acuerdo con la respuesta del complejo cultural.

“Hubo una intención dolosa de destruir el patrimonio público con una enorme irresponsabilidad, pero también con consecuencias legales. Recibimos una respuesta después de cuatro meses y el complejo cultural Los Pinos negó la intención de intervenir la estatua con recursos privados”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

De acuerdo con Gil Zuarth, el argumento es que se trata de un bien que corresponde únicamente a las autoridades, por lo que tampoco permiten la entrada para restaurar la estatua de Calderón.

“Es justo lo que no hacen y aseguraron que se suspendió el cobro de la aseguradora, por lo que no se ha permitido que se paguen los cobros por los daños. No solamente han detenido el dictamen de restauración ni la intención de intervenirla, sino que ni siquiera han cumplido el trámite para que la aseguradora lo pague”, agregó.

¿Qué sabemos sobre los daños a la estatua de Felipe Calderón?

Roberto Gil también aseguró que no existe algún calendario para restaurar ni reinstalar la estatua que estaba en la Calzada de los Presidentes.

“Nos dicen que la causa de la caída inicial fue un arbolado, pero revisaron el arbolado y determinaron que no hay que sustituir ningún árbol, es decir, que ningún árbol fue la causa de que la estatua estuviera en riesgo”, añadió.

El 1 de octubre se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), pero no se han podido dictaminar los hechos a pesar de que hay videos y material de quienes cometieron el atropello.

“Vamos a ampliar la demanda de amparo ante la negativa central para que podamos intervenir y con fondos privados intervenir la estatua con dinero privado. No es por el nombre de Felipe Calderón, sino por lo que significa la Calzada de los expresidentes”, agregó el también militante del Partido Acción Nacional (PAN).

¿Qué dijo Felipe Calderón sobre el vandalismo contra su estatua?

Tras los actos vandálicos en contra de su estatua, el expresidente Felipe Calderón lo calificó como un acto que refleja la falsa protección de bienes.

“Esa estatua dice muy poco de mí, pero dice muchísimo de quiénes son ellos: unos miserables”, dijo Calderón al ser cuestionado sobre lo que hicieron extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro.

El 30 de septiembre los exempleados ingresaron sin autorización a Los Pinos y dañaron la estatua de bronce de Calderón, la cual estaba tirada desde julio de 2025.

El argumento fue que un árbol cayó sobre la estatua y la derribó. Sin embargo, el exmandatario también aseguró que el Gobierno debía garantizar la protección de los bienes y las personas.