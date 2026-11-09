Avanza repavimentación en Edomex: a Periférico Norte se suman Periférico Oriente, Avenida Central, Vía Morelos y Vialidad Mexiquense

La gobernadora puso en marcha un programa que reparará 275 mil metros cuadrados de calles y caminos durante noviembre y diciembre.

Del Periférico Norte a la Vía Morelos, pasando por Avenida Central y Periférico Oriente, las obras de rehabilitación carretera ya alcanzan distintos corredores del Estado de México. Durante 2026, el gobierno de Delfina Gómez Álvarez ha intervenido más de 400 kilómetros de carreteras y vialidades, mientras prepara una nueva jornada para atender calles con baches y tramos deteriorados.

Uno de los trabajos de mayor alcance se realizó en el Periférico Norte, con 108 kilómetros rehabilitados. A este corredor se suman las intervenciones en Periférico Oriente, Avenida Central, Vía Morelos y Vialidad Mexiquense, rutas que conectan distintos municipios y forman parte de los desplazamientos diarios de miles de personas.

Pero las obras no se quedarán en las grandes avenidas. Con una inversión de 300 millones de pesos, la gobernadora puso en marcha un programa que reparará 275 mil metros cuadrados de calles y caminos durante noviembre y diciembre. La superficie equivale a 39 canchas de futbol profesional y los trabajos beneficiarán a más de 4.5 millones de mexiquenses.

La siguiente etapa también contempla intervenciones en las avenidas Salvador Díaz Mirón y Tecnológico, el camino Puente Grande-Las Ánimas y la carretera Metepec-Zacango. Para el Valle de Toluca se destinarán 60 millones de pesos del programa de bacheo, mientras que el gobierno estatal analiza reencarpetar la carretera Toluca-Palmillas.

La recuperación de las vialidades combina obras de mayor extensión con reparaciones en calles y caminos. Delfina Gómez reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para mejorar la infraestructura carretera y convocó a los municipios a invertir en el mantenimiento de sus propias calles, con el propósito de ampliar la cobertura de los trabajos.